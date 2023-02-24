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Bakan Kirişci: "Deprem bölgesindeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz"

Bakan Kirişci: "Deprem bölgesindeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz"

Genel 24.02.2023, 12:46
Bakan Kirişci: "Deprem bölgesindeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz"

Bakan Kirişci: "Deprem bölgesindeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz"

- "Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’ye olan borçlarını 1 yıl süreyle ertelemiş bulunmaktayız"

- "Depremden etkilenen kırsal kesime ilk etapta 70 bin akıllı köy inşa edeceğiz"

- "Toplamda 601.1 milyon TL bugün itibariyle çiftçilerimizin hesabına geçmiş bulunmaktadır"

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