Bakan Kirişci deprem bölgesinde iş makinesi kullanan kadın operatörün 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde (DSİ) görevli Perihan Kaya’yı telefon ile arayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, DSİ Genel Müdürlüğü Adana Bölge Müdürlüğünde iş makineleri sorumlusu olarak görev yapan, deprem bölgesinde afetin ilk saatlerinden itibaren çalışmalara katılan evli ve 2 çocuk annesi Perihan Kaya’yı (45) telefonla arayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Bakan Kirişci telefon görüşmesinde, afetin meydana geldiği 6 Şubat’tan itibaren önce Adana’da son 10 gündür de Hatay’da fedakarca yürüttüğü çalışmalardan dolayı Kaya’yı tebrik etti.

Kaya nezdinde sahada çalışma yürüten tüm Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına teşekkürlerini ileten Kirişci, “Sizin gibi bir kardeşimizin Bakanlığımız bünyesinde görev alması ve ekskavatör kullanması çok önemli. Bundan dolayı ayrıca gurur duyuyorum” dedi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kirişci, kadınların başlarının tacı olduğunu belirtti. Bakan Kirişci, 2014 yılından beri DSİ bünyesinde görev yapan Kaya’nın tarım ve orman ailesine güç ve motivasyon sağladığını vurgulayarak, böylesine zorlu bir görevi üstün başarı ve gayretle yerine getiren Kaya’ya başarılarının devamını diledi. DSİ personeli Perihan Kaya’nın aynı zamanda bir eş ve anne olduğuna dikkati çeken Vahit Kirişci, memleket uğruna vatan sevgisiyle fedakarlıklarda bulunduğunu söyledi.

“Milletimizin emrindeyiz”

Perihan Kaya da sahadaki çalışmalarını yürütürken Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’nin her zaman desteğini yanlarında hissettiklerini dile getirerek, “Bize verdiğiniz destek bizi her zaman dimdik ayakta tuttu. Depremde, yangında, selde görev aşkıyla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. “Bir an önce işimizi bitirmek, artık hayatı normale döndürmek istiyoruz.” diyen Kaya, milletin emrinde olduklarını vurguladı.

“Kadınlarımız her zaman başımızın tacı”

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, DSİ personeli Perihan Kaya ile yaptığı telefon görüşmesini Twitter sosyal medya hesabından paylaştı.

“Deprem afetinin ilk anından itibaren Adana ve Hatay’da arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde bilfiil görev yapan DSİ personelimiz Perihan Kaya nezdinde tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum.” ifadelerine yer veren Bakan Kirişci, kadınların her zaman başlarının tacı olduğunu belirtti.

(OHÖ-