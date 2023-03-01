Bakan Kirişci, Ankara’da depremzedeler ile yemekte buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da depremzede vatandaşları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci depremden etkilen ve Ankara’ya getirilen depremzede vatandaşlar ile Ankara’da DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Bakan Kirişci masaları dolaşarak depremden etkilen vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinlerken çocuklara ise hediyeler dağıttı. Yemekten önce Kur’an tilaveti gerçekleştirildi ve dualar okundu. Yemekte konuşan Bakan Kirişci, “Bu depremi ‘Asrın felaketi’ olarak değerlendirdiğimizde abartılı bulanlar vardı, ancak bu deprem dünya literatüründe ‘Asrın felaketi’ olarak geçti. Bu deprem geçmişteki depremlerle mukayese edilemeyecek kadar, şiddeti itibariyle, kapsamı itibariyle ve şekli itibariyle farklı bir deprem. Bir deprem düşünün birbirine komşu 11 ilin hatta Sivas’ın da dahil olması ile beraber 12 ile doğrudan tüm Türkiye’yi ise dolaylı olarak etkileyen. Ardı arkası kesilmeyen artçılar yaşadığımız bir depremdi. Bu depremi diğer depremlerden farklı olduğun görmemiz lazım. Bu deprem 7 kilometre derinlikte meydana gelen bir depremdi. Hatta dün gece yaşanan artçı deprem bir buçuk kilometre gibi oldukça yüzeye yakın bir depremdi. Böylesine sığ olan bir deprem 500 kilometrelik bir fayın kırılmasına neden oldu. Böyle olması nedeniyle Amerika’daki depremlerden daha ileri bir deprem olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

“Ankara’da hali hazırda 11 misafirhanemiz var”

Ankara’da 11 misafirhanenin depremzedelerin kullanımına açıldığını söyleyen Bakan Kirişci, “Hava şartları nedeniyle bizleri ilk saatlerde üzdü. Hava durumu ve yolların zarar görmesi nedeniyle bölgeye ulaşım aksadı. Hollanda’nın 3 katı büyüklükte bir alanı etkiledi. İlk andan itibaren devletimiz milletimizle el ele vererek herkes sahada oldu. Depremden sonra AFAD’da bakanlar arasında bir görev dağılımı oldu. Ben Hatay’a görevlendirildim. Depremden hemen sonra aksiyon almamıza rağmen Hatay’a 10’u beş geçe ulaşabildim. Kurtarma çalışmalarımız bitmiş durumda. Vatandaşlarımıza çadır temini yaptık ve konteyner kent kurulumlarına başladık. Bir sene içerisinde kalıcı konutları yetiştirmiş olacağız. Ankara’da hali hazırda 11 misafirhanemiz var. Bu misafirhaneleri sizin hizmetinize veriyoruz. Biz bir lütufta bulunmuyoruz. Buralar sizin kendi yerleriniz, sizin kendi eseriniz. Kendi evleriniz gibi olmaz biliyoruz ama sizi ne kadar rahat ettirebilirsek bizim için iyi olur dedik. Sizlerle bir akşam yemeği yiyelim, hasbihal edelim ve çocuklarımızın zihninden depremi biraz olsun çıkaralım istedik. Lütfen eksiklerimizi ve noksanlıklarımızı paylaşmanızı rica ediyorum. Bakanlıktan arkadaşlarımız burada. Bizler sizin hizmetkarınızız” şeklinde konuştu.