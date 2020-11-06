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Bakan Kaya’dan deprem bölgesinde taziye ziyareti
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FATMA BETÜL SAYAN KAYA, İZMİR'DEKİ DEPREMDE YIKILAN YILMAZ ERBEK APARTMANI'NIN ALTINDAKİ MARKETTE HAYATINI KAYBEDEN 33 YAŞINDAKİ SERHAT ER'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU.
Genel 06.11.2020, 11:30
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir’deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altındaki markette hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serhat Er’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Milletvekilleri, İzmir’deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altındaki markette hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serhat Er’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Kadir Er ile görüşen Kaya ve beraberindekiler, aileye başsağlığı dileğinde bulunarak merhuma dua etti.