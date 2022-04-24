Bakan Kasapoğlu ve Türev Şef’ten öğrencilere “Anne Yemeği” sürprizi

Türkiye’nin tanınmış şeflerinden Türev Uludağ, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Ankara’daki Hüseyin Gazi Yurdu’nda beş öğrenciye annelerinin tarifleriyle yemekler pişirerek sürpriz hazırladı. Türev Şef’in hazırladığı anne yemekleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen öğrencilere diğer bir sürpriz, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yemeğe katılması oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara’daki Hüseyin Gazi Yurdu’nda beş genci sevindiren bir projeye imza attı. Türkiye’nin ünlü şeflerinden Türev Uludağ, kendisinin de dahil olduğu projeyi, “Üniversite hayatı demek gurbet demek, gurbet demek, hasret demektir. Biz de bu hasreti biraz olsun dindirebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ev sahipliğinde bir yolculuğa çıktık” sözleriyle ifade etti.

“Beş şehir, beş yemek”

Şef Türev Uludağ, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla öğrenci yurdunda ailesini özlemiş, beş öğrenci için yollara düştü. Proje için Araklı Trabzon, Akçakoca Düzce, Doğanhisar Konya, Gercüş Batman, Süleymanpaşa Tekirdağ olmak üzere beş farklı şehirde beş aileyi ziyaret eden Türev Şef, yaklaşık 8 bin 500 kilometre yol kat ederek, yurtta kalan beş öğrencinin, özlemle yanıp tutuştukları aileleriyle irtibata geçti ve bu öğrencilerin annelerinden en sevdikleri yemekleri öğrendi. Türev Şef’i, büyük bir misafirperverlikle karşılayan ve evlerinde misafir eden aileler, Türev Şef aracılığıyla çocuklarına mesaj gönderdi.

Türev şef, Hüseyin Gazi Yurdu’nda, beş öğrenciye anneleri tarafından gönderilen mesajlar eşliğinde onların en sevdikleri yemekleri anne reçeteleriyle servis etti. Gençler için bir başka sürpriz ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yemeğe katılması oldu. Ailelerinin gönderdiği mesajları izlerken duygulanan gençler, hemen ardından Bakan Kasapoğlu’nun mesajını izledi.

Bakan Kasapoğlu, video mesajında gençlere şöyle seslendi:

“Evinizden uzakta eğitim hayatını sürdürmenin ne kadar meşakkatli olabileceğini biliyoruz. Bizler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sistemini rahat etmeniz, yuva sıcaklığı yaşamanız ve sosyal hayatın bütün imkanlarından faydalanmanız mantığı ile harekete geçirdik. Sevgili anneler ve babalar çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen emin olun. Değerli gençler tabi sizler bugün ne için buradayız diye düşünüyorsunuz. Biz sizlere bir sürpriz hazırladık. Türev şef annelerinizle birer birer görüştü. Onlara sizin en sevdiğiniz yemekleri sordu, onların tarifini aldı ve o tariflere göre de yemek pişirdi. Şimdi siz o yemekleri yiyeceksiniz, tadacaksınız. Hepinize afiyet olsun diyorum.”

Gençler tam anne yemeklerini tadacakken Bakan Kasapoğlu, “Evet. Afiyet olsun, beni davet etmiyor musunuz? Türev Bey, yani birkaç kaşıkta biz ortak olalım” diyerek içeri girdi. Gençler, Bakan Kasapoğlu’nu karşılarında görünce şaşırırken, organizasyon nedeniyle teşekkürlerini iletti.