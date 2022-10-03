Bakan Kasapoğlu: “Pandemiye rağmen 5 milyon kişiye yüzme öğrettik”

Bolu’da, Olimpik Yüzme Havuzu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Yüzme bilmeyen kalmasın projemizle 5 milyona yakın insanımıza pandemiye rağmen yüzme öğrettik” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti’nin “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programı dolayısıyla bir dizi ziyaretler ve açılışları gerçekleştirmek için geldiği Bolu’da, Karaçayır Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Olimpik Yüzme Havuzu açılışını gerçekleştirdi.

“20 Sporcu bulamadığımız branşlarda madalya geliyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sportif başarıların yanı sıra bakanlığın yurtlarına rekor sayıda başvuru aldıklarını belirterek, “20 yıl önce yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün rekor üstüne rekor, madalya üstüne madalya geliyor. 20 yıl önce haftanın ancak 1 günü sıcak suyun olduğu, kısıtlı imkanlara sahip yurt binalarından bugün otel konforunda hizmet veren yurtlarımızda gençlerimizi ağırlıyoruz. İşte bu yıl rekor sayıda başvuru aldık. Tarihi başarıya imza atarak hep birlikte tarihi yerleştirme oranını henüz ikinci fazda yüzde 92’yle sağladık. İnşallah bu sürecin sonunda bu güzel çatı altında bulunmak isteyen tüm öğrencileri bakanlık yurtlarımızın çatısı altında buluşturmuş olacağız. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir yurt yapısı ülkemizde. Niceliği kadar niteliğiyle de benzersiz olan bu yurt yapısı Türkiye Cumhuriyet’inin gücünü, genç odaklı yatırım anlayışını ortaya koyuyor. Bu bizim için gururdur” dedi.

“Yüzme bilmeyen kalmayacak”

Kasapoğlu, yüzme bilmeyen kimsenin kalmayacağını ifade ederek, “Bu güzide tesiste nice ulusal ve uluslararası müsabakalar gerçekleşecek. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmek hedefimiz var. Yüzme bilmeyen kalmasın projemiz var. Bu projeyle 5 milyona yakın insanımıza pandemiye rağmen yüzme öğrettik. Durmada yolumuza devam ettik. İnanıyorum ki bu havuzla birlikte Bolu bu projemize çok ciddi bir katkı sağlayacak. Bu havuzda yüzme öğrenmek isteyen herkes öğrenecek ve yüzme bilmeyen kalmayacak” diye konuştu.