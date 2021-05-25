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Bakan Kasapoğlu, merhum şair Necip Fazıl Kısakürek’i andı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 38 yıl önce vefat eden Şair Necip Fazıl Kısakürek’i andı.

Genel 25.05.2021, 14:07
Bakan Kasapoğlu, merhum şair Necip Fazıl Kısakürek’i andı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 38 yıl önce vefat eden Şair Necip Fazıl Kısakürek’i andı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 38 yıl önce bugün hayata gözlerini kapayan Şair Necip Fazıl Kısakürek’i sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile andı. Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, “Fikir ve dava adamı Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i, vefatının 38. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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