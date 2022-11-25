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Bakan Kasapoğlu, KYK yurtları ve borç faizleri ile ilgili açıklamalarda bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtları ve borç faizleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacakların e-devlette başladığını ve GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.
Genel 25.11.2022, 10:46
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtları ve borç faizleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacakların e-devlette başladığını ve GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.