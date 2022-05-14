Bakan Kasapoğlu işitme engelli milli güreşçi Oğuz Dönder’i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) altın madalya kazanan milli güreşçi Oğuz Dönder’i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) altın madalya kazanan milli güreşçi Oğuz Dönder’i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Brezilya’nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 74 kilo finalinde Kazak rakibi Gassyr Turgynbay’ı 9-7 yenerek şampiyonluğa milli güreşçimiz Oğuz Dönder’i canı gönülden tebrik ediyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”