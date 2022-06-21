Bakan Kasapoğlu: “Gençlerimizle aramızdaki muhabbet çok güçlü, gençlerimizle aramıza hiçbir şer ve fitne odağını sokmayacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bizler birileri gibi gençlere karamsarlık aşılamıyor, gençlerin güzel duygularını, yüreklerini istismar etmiyoruz. Gençlerimizle aramızdaki hukuk, muhabbet çok güçlü ve gençlerimizle aramıza bundan sonra da hiçbir şer ve fitne odağını sokmayacağız” dedi.

Esenler Belediyesinin gençlere özel olarak hayata geçirdiği Esenler Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin içine yapılan Esenler Gençlik Merkezi’nin açılışında sanatçı Tuğçe Kandemir konser verdi. Kadın ve erkek olmak üzere 2 ayrı bölümden oluşan Esenler Gençlik Merkezi; gençleri uzman eğitmenler gözetiminde sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, onlara rehberlik ve danışmanlık yapmak, çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmelerini sağlamak amacıyla 5 bin 351 metrekare kapalı alana inşa edildi. Merkezin içinde kütüphane, yüzme havuzu, spor salonu, oyun salonu, sosyal medya stüdyosu, seyir terasları, konferans salonu ve bowling salonu da yer alıyor.

“Gençlerimizle aramızdaki muhabbet çok güçlü, gençlerimizle aramıza hiçbir şer ve fitne odağını sokmayacağız”

Esenler Gençlik Merkezi’nin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Esenler, İstanbul’un en genç ilçelerinden biri. Gençliğiyle gurur duyan gençliğine hizmet etmekten heyecan duyan yönetim var. Bu gençlik merkezi başkanımızla, ekibiyle, bakanlığımızla çok güzel bir iş birliğinin sonucu. Gençlerimiz sadece Türkiye’nin değil, insanlığın umudu. Heyecanıyla, inancıyla gayretiyle, merhametiyle, yüreğiyle gençlerimiz gurur, aynı zamanda bir umut. Gençlerimizin yanında durmak, gençlerimizi yarınlara hazırlamak, bugünlerini güçlü kılmak da bizlerin vazifesi. Sayın Cumhurbaşkanımız genç odaklı siyasetin, hizmet siyasetinin lideri ve genç odaklı hizmet siyasetin eseri olarak da Türkiye’nin dört bir yanında gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle, gençlik kamplarımızla birbirinden özel birbirinden donanımlı spor tesislerimizde stantlarından salonlarına, salonlarından havuzlarına, açık kapalı tenisiyle, basketboluyla, futboluyla, voleyboluyla her alandaki spor imkanlarına kadar gençlerimizin ve milletimizin emrindeyiz. Bir yanda tesisler yükselirken diğer yanda o tesislerin içinden bugünlerin, yarınların yıldız sporcularını, bilim insanlarını, kültür sanat insanlarını ve Türkiye’mizi, şanlı bayrağımızı en güçlü şekilde temsil edecek gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz. Bizler birileri gibi gençlere karamsarlık aşılamıyor, gençlerin güzel duygularını, yüreklerini istismar etmiyoruz. O yüzden gençlerimizle aramızdaki hukuk, muhabbet çok güçlü ve gençlerimizle aramızda bundan sonra da hiçbir şer ve fitne odağını sokmayacağız” diye konuştu.

“Bugün gençlik merkezimizin en büyüğünü açıyoruz”

Esenler’de genç nüfus oranının fazla olduğuna dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Esenler, İstanbul’da en genç nüfusa sahip olan ilçelerin başında geliyor. Genç bir nüfusa sahip olduğumuz için gençlikle ilgili yapacağımız çalışmalar çok anlamlı ve kıymetli. Yürütmüş olduğumuz farklı projelerde bizim projelerimize dahil olan genç sayımız 30 bin. 2009 yılında Esenler, İstanbul’da suç işleme oranında ilk üçteydi. Şu anda Esenler, İstanbul’da en az suç işlenen 4 ilçeden bir tanesi. Bu sonuç, bu çalışmaların verimi ve bereketi olarak ortaya çıktı. İkinci büyük gençlik merkezimizi açtık. Esenler’in farklı yerlerinde 11’in üzerinde gençlik merkezlerimiz var. Bugün en büyüğünü açıyoruz. Bu gençlik merkezinin özelliği bay ve bayan ayrı olarak, içerisinde her türlü spor kültür aktivitelerinin olduğu, gençlerin okuyup dinleti yapabileceği, her türlü nitelikli etkinliği kendi içerisinde yapabileceği bir mekan” şeklinde konuştu.

“Can veririz ama vatan ve toprak vermeyiz”

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı olan tutumuna da değinen Başkan Göksu, “Biz çok büyük bir medeniyetin çocukları olduğumuz için bizim düşmanlarımız da büyük olur. O büyük düşmanlara karşı gücümüzü, istikametimizi her zaman belirli bir şekilde korumak zorundayız. Şu anda bir taraftan Akdeniz’de, bir taraftan Kuzey Irak’ta, bir taraftan Libya’dayız. Yıllarca Azerbaycan’ın öz malı olan Karabağ’ımızı aldık. Şimdi Yunanistan’da bir takım sesler çıkıyor. Biz öyle bir milletiz ki kim hangi sesi çıkarırsa çıkarsın hiçbir zaman tutsak olmayız. Can veririz ama vatan ve toprak vermeyiz. Tutsak ve esir olmak asla bizim kitabımızda olmayan şeyler” dedi.