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Bakan Kasapoğlu: "Bizim temel felsefemiz, gençler neredeyse biz oradayız"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Bizim temel felsefemiz, gençler neredeyse biz oradayız. Gençlerimizin bir saniyesi bile heba olmayacak, gençlerimizin o değerli vakitleri çok daha değerlenmesi adına katkılar sağlayacak bir ofis.” dedi.

Genel 07.01.2021, 22:14
Bakan Kasapoğlu: "Bizim temel felsefemiz, gençler neredeyse biz oradayız"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Bizim temel felsefemiz, gençler neredeyse biz oradayız. Gençlerimizin bir saniyesi bile heba olmayacak, gençlerimizin o değerli vakitleri çok daha değerlenmesi adına katkılar sağlayacak bir ofis.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur ziyaretinde Salda Gölü’ndeki incelemeden sonra Burdur’da Bakanlık tarafından yapılan spor salonunda incelemede bulundu. Spor salonunun girişinde Burdurlu gençler, Gençlik ve Spor Bakanı’nı karşıladı. Bakan Kasapoğlu, gençler arasında bulunan engelli bir genç ile sohbet etti. Engelli gencin takdim ettiği çiçeği alan Bakan Kasapoğlu, inceleme yapmak için spor salonuna giriş yaptı. İnceleme sonrası basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu, yaptığı başarılı atış ile potayı tutturdu.

“Gençler neredeyse biz oradayız”

Gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük, sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan MAKÜ Gençlik Ofisi’nin açılışında konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, “Bugün çok bereketli bir günü yaşıyoruz Burdur’da. Değerli Burdurluların güzel ev sahipliğiyle inşallah bu açılış vesilesiyle daha da mutlu olacağız. Tabi genç ofisler bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi. Ve bizim temel felsefemiz de gençler neredeyse biz oradayız. Bu genç ofis en güzel genç ofislerimizden bir tanesi. Hakikaten spor ve gençlik yatırımları faaliyetleri açısından önemli bir üniversitemizde açıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı” diye konuştu.

“Gençlerimizin değerli vakitleri daha da değerlenecek”

Gençlik ofisinin yedi-yirmi dört gençlere hizmet vereceğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı, “Gençlik Ofisi, bakanlığımızın imkânlarıyla erişim, ulaşım sağlayacak bir hizmet. Gençlerimizin bir saniyesi bile heba olmayacak, gençlerimizin o değerli vakitleri çok daha değerlenmesi adına katkılar sağlayacak bir merkez. Burdur’umuza gençliğimize ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi gençlerine hayırlı uğurlu olsun diyorum” diyerek açılışı yaptı.

Açılış sonrası Türkiye’nin sayılı stadyumlarından biri olan Spor Toto MAKÜ Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, kendisine hediye edilen MAKÜSPOR forması ile MAKÜSPOR oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.
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