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Bakan Kasapoğlu Ağrılı çocuklara verdiği bisiklet sözünü tuttu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrılı çocuklara verdiği bisiklet sözünü yerini getirdi.

Genel 28.03.2021, 18:34
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Bakan Kasapoğlu Ağrılı çocuklara verdiği bisiklet sözünü tuttu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrılı çocuklara verdiği bisiklet sözünü yerini getirdi.

Ağrı ziyareti sırasında gittiği Eliaçık köyünde bulan öğrencilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendisinden bisiklet isteyen çocuklara verdiği sözü yerine getirdi. Bakan Kasapoğlu’nun çocuklara hediye edilmek üzere verdiği bisikletleri dağıtmak için Eliaçık köyüne giden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Eliaçık İlkokulu/Ortaokulunda bulunan çocuklarla buluşarak burada çocuklara bisikletlerini verdi.

Çocukların yüksek yaşam standartlarına sahip olması gerektiğini söyleyen Vali Varol, “Bütün gayretimiz vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızın daha yüksek yaşam standartlarına sahip olmasıdır" dedi.
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