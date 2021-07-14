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Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyareti kapsamında esnaf gezisi gerçekleştirdi. 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla açılan sergideki fotoğrafları inceledi.

Genel 14.07.2021, 14:00
Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyareti kapsamında esnaf gezisi gerçekleştirdi. 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla açılan sergideki fotoğrafları inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın programı kapsamında Valilik ziyaretinin ardından Hükümet Caddesi üzerindeki esnafı gezdi. Burada esnafla görüşen Bakan Karaismailoğlu’na helva ikram edildi. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler bir çay ocağında oturarak ikram edilen çay ve simitlerden yedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla kent cadde üzerinde açılan 15 Temmuz Sergisi’ni gezdi. 15 Temmuz gecesi yaşananların yer aldığı fotoğrafları inceleyen Bakan Karaismailoğlu, çocuklara da hediyeler takdim etti.

Bakan Karaismailoğlu şehir merkezi ziyaretinde Bartın Kent Müzesi’ni de gezerek müze hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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