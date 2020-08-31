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Bakan Karaismailoğlu’ndan Dereli’de gece mesaisi
GİRESUN'DA BİR HAFTA ÖNCE YAŞANAN SELDE CADDELERİ 2 METREYE YAKIN BALÇIKLA KAPLANAN DERELİ İLÇESİ ÇAMUR VE BALÇIKTAN TEMİZLENİRKEN, İLÇE MERKEZİNDEKİ YOLLARI ASFALTLAMA ÇALIŞMASI GECE SAATLERİNDE DE DE SÜRDÜ.
Genel 31.08.2020, 08:34
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Giresun’da bir hafta önce yaşanan selde caddeleri 2 metreye yakın balçıkla kaplanan Dereli ilçesi çamur ve balçıktan temizlenirken, ilçe merkezindeki yolları asfaltlama çalışması gece saatlerinde de sürdü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’un Dereli ilçesinde asfalt çalışmalarını gece de yakından takip ederken, Dereli’de hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.
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