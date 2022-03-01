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Bakan Karaismailoğlu: “Tokat Yeni Havalimanı açılışına sayılı günler kaldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı’nın açılışına sayılı günler kaldığına dikkat çekerek, havacılıkta son 20 yılda altın çağın yaşandığını kaydetti.

Genel 01.03.2022, 10:38
Bakan Karaismailoğlu: “Tokat Yeni Havalimanı açılışına sayılı günler kaldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı’nın açılışına sayılı günler kaldığına dikkat çekerek, havacılıkta son 20 yılda altın çağın yaşandığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. “Son 20 yılda ulaşımda mega projeleri hayata geçirdik” diyen Karaismailoğlu, “Havacılığın ‘altın devri’ olarak nitelendirebileceğimiz bu dönemde Türkiye’yi baştan başa çağdaş yeni havalimanlarıyla donattık. Mevcut havalimanları da tepeden tırnağa modernize ettik. Güneyden kuzeye, doğudan batıya Anadolu’nun dört bir yanına dünyanın yakından takip ettiği modern terminaller inşa ettik. Bu eserler zincirine bir yenisini daha ekliyoruz. İktidara geldiğimizde 26 olan havalimanı sayısını, Tokat Yeni Havalimanı ile birlikte 57’ye yükseltmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon

Tokat’ın, tarihi ve kültürel zenginliği, ticari potansiyeli ile her geçen gün geliştiğine işaret eden Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı’nın bölgenin gözbebeği olan şehrin kalkınma seferberliğini daha da ileri bir noktaya taşıyacağını kaydetti. Tokat Yeni Havalimanı’nda son dokunuşların yapıldığını belirten Karaismailoğlu, havalimanının açılmasına sayılı günler kaldığını kaydetti. Tokat Yeni Havalimanı’nın 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, yıllık yolcu kapasitesinin ise 2 milyon olduğuna vurgu yaptı. Teknik blok ve kulenin 2 bin 300 metrekare olduğunu aktaran Karaismailoğlu, “Apron; 5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli. Pistin uzunluğu da 2 bin 700 metre” dedi.

Yeni iş sahalarının açılmasına öncülük edecek

Havalimanlarının bulundukları bölgeye istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağladığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı’nın da şehrin ve bölgenin istihdam olanaklarına katkı sağlayacağını belirtti. Karaismailoğlu, “Ayrıca havalimanımız yalnızca iş alanları geliştirmek, yeni iş sahalarının açılmasına öncülük etmekle kalmayacak; aynı zamanda çevresindeki yerleşim merkezlerinin sosyal konumlarını da olumlu yönde etkileyecek. Modern bir havalimanında bulunması gereken tüm özelliklere sahip bulunan, Tokat’ı dünyaya, dünyayı Tokat’a bağlayacak havalimanı sayesinde kent ekonomisinin verimliliği artacak. Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatında olumlu gelişmeler yaşanacak” değerlendirmesinde bulundu.

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