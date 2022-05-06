Bakan Karaismailoğlu, “Keşke herkes üzerine düşen görevi yerine getirse”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaoğlu, Çatalca’da ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, “Çatalca’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı sorumlulukları var, ama Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluklarını yerine getirmediği için vatandaşımızı mağdur edecek halimiz yok. Bizde Çatalca Belediyesi ve Bakanlık olarak, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, vatandaşın yaşam konforunu artıracak, güvenliğini sağlayacak projeleri tabi ki yerine getirip işlerimizi yapacağız. Keşke herkes üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirip vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırsa” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gün içerisinde Çatalca’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak belediye başkanlığını ziyaret ederek başkan Mesut Üner’den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Buradaki ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu, ilçedeki muhtarlar derneğini ziyaret ederek, muhtarların sıkıntılarını dinledi.

Muhtarlar Derneğinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Çatalca Belediye Başkanı Mesut Öner ile bir toplantı yapacaktık, ancak Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir sürpriz yaptı. İnşallah bugün itibari ile Çatalca’da tarihi bir dönüm noktası olacak. Belediye başkanımız burada büyük bir özveri ile çalışmalar yürütüyor, hatta üç yıldır Çatalca’yı baştan imar ediyor. Bizde bakanlık olarak her zaman başkanımızın yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün ülke genelinde çok önemli çalışmalarımız var. Bir yandan dünyanın en iyi projelerini yaparken bir yanda da direk vatandaşlarımızın günlük hayatını etkileyecek çalışmalar yapıyoruz. İstanbul Çatalca bizim en kıymetli yerlerimizden bir tanesi. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı sorumlulukları var, ama Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluklarını yerine getirmediği için vatandaşımızı mağdur edecek halimiz yok. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bizim için çok önemli, bizde Çatalca Belediyesi ve Bakanlık olarak, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, vatandaşın yaşam konforunu artıracak, güvenliğini sağlayacak projeleri tabi ki yerine getirip işlerimizi yapacağız. Keşke herkes üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirip vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırsa, ama tabi ki bizler üstümüze düşenin daha fazlasını yapıp vatandaşımızla beraber olup onun sıkıntılarını, dertlerini dinleyeceğiz ve onların sıkıntılarına ve dertlerine çare bulacağız. Bugün de Muhtarlarımızla birlikteyiz, hem Belediye başkanımızla yaptığımız istişareleri değerlendireceğiz hem de muhtarlarımızın kendi bölgelerinde ki taleplerini alacağız ve istişarelerde bulunacağız. İnşallah önümüzdeki yaz Çatalca için önemli gelişmeler olacak, burada planladığımız işleri bu yaz döneminde bitirip vatandaşımızın hayatına konfor katıp onun yaşam kalitesini artıracağız. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi” şeklinde konuştu.

(ŞT- MB-