Bakan Karaismailoğlu: “Kentlerimizde toplu taşımayı dünya standartlarına ulaştıracak sistemler kurmayı sürdürüyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bakanlık olarak, kentlerimizde toplu taşımayı dünya standartlarına ulaştıracak sistemler kurmayı sürdürüyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri çerçevesinde Demiryollarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Türkiye’nin dört bir yanında, doğu-batı arasında kalkınmada eşitliği sağlayacak, memleketin her bir köyüne kadar ekonomik canlılığı taşıyacak projelerin durmaksızın ve büyük bir titizlikle devam ettiğini, insanlara iş, aş, eğitim, sosyal ve kültürel zenginlikler taşıyacak demiryollarının inşa edildiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Demiryollarında 2003’de başlayan atılım dönemi, bugün ivmelenerek devam ediyor. Yeni hat yapımının yanı sıra mevcut konvansiyonel hatları da yeniledik. Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdik. Demiryollarında ilk defa tasarımları milli olan çeken ve çekilen araçları üretmeye başladık. Demiryolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik merkezler, yeni iltisak hatları yaptık. Bin 213 kilometresi YHT olmak üzere, toplam 2 bin 115 kilometre yeni hat yaptık. Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Coğrafi konumumuzun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari kazanımlara dönüşebilmesi için demiryollarına yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kentlerimizde toplu taşımayı dünya standartlarına ulaştıracak sistemler kurmayı sürdürüyoruz"

Toplu taşımayı dünya standartlarına ulaştıracak sistemler kurmayı sürdürdüklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Bakanlık olarak, kentlerimizde toplu taşımayı dünya standartlarına ulaştıracak sistemler kurmayı sürdürüyoruz. İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN hattı, Konya’da KONYARAY projeleri başta olmak üzere, bugüne kadar toplam 312,2 km kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. 4 ilde üstlendiğimiz 7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 16,5 milyar TL katkı sağladık. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya’da hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 874 milyon yolcu taşındı. 6 ilde daha yapımı süren 9 projemiz var” diye konuştu.