banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Aşı sonrası ölümlere soruşturma açıldı
Aşı sonrası ölümlere soruşturma açıldı
Zeliha nineden soğukta görev yapan askerlere çorap
Zeliha nineden soğukta görev yapan askerlere çorap
Hollanda hükümeti 'çocuk yardımı skandalı' nedeniyle istifa etti
Hollanda hükümeti 'çocuk yardımı skandalı' nedeniyle istifa etti
Berat Albayrak geri mi dönüyor?
Berat Albayrak geri mi dönüyor?

Bakan Karaismailoğlu İskenderun’da otoban bağlantı yolunu inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İskenderun’da yapılacak olan Şekere ve Sakarya Otoban bağlantı yolunu yerinde ve proje üzerinde inceledi Limakport İskenderun Limanı’nı ziyaret etti.

Genel 15.01.2021, 21:21
3
Bakan Karaismailoğlu İskenderun’da otoban bağlantı yolunu inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İskenderun’da yapılacak olan Şekere ve Sakarya Otoban bağlantı yolunu yerinde ve proje üzerinde inceledi Limakport İskenderun Limanı’nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay’daki incelemelerine İskenderun Şekere ve Sakarya Mahallesi’ne yapılması planlanan bağlantı yolu projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Burada Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’dan bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu daha sonra, LimakPort İskenderun Limanı’na geçti. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu programının sonunda İskenderun Belediyesini ziyaret etti. Çıkışta Hatay gezisi ile ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, Hataylıların yararına olan bütün projelerde her zaman yanlarında olacaklarını aktardı.

Yaptığı ziyaretlerde Hatay’ın geleceği ile ilgili çok önemli görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Devam eden projelerle yine karayollarında devam eden projelerimizin bitirilmesi için önemli görüşmelerde bulunduk, bunların takipçileri olacağız. Hatay için önemli olan projelerin çalışmalarını, planlamalarını hızlı bir şekilde yapacağız. Bölgenin en çok beklediği konulardan birisi olan Amanos Tüneli, inşallah önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olacak, onun da Ankara’da takipçisi olacağız. Bir Hataylı bir İskenderunlu gibi Amanos Tüneli’nin başlaması için bütün gücümüzle çalışacağız, bundan herkes emin olsun. Son 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayal edilemeyen projeler ülkemiz için yapıldı. İnşallah Hatay’da da çok önemli projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi Amanos Tüneli bununla başlayacağız. Belediyelerimizin taleplerini inceleyerek Hataylıların yararına olan bütün projelerde her zaman yanınızda olacağız. İnşallah Türkiye’de 18 yıldır devrim niteliğinde yapılan yenilikler, büyük gelişmeler Hatay’da da artarak devam edecektir. İnşallah bunların hepsine bizler de şahit olacağız. Projelerin başlaması, bitmesi inşallah bize nasip olur. Halkımızın yaşam kalitesini yükselten projelerle her zaman birlikte olacağız. Bu projelerin açılışlarını da temel atmalarını da hep birlikte yapacağız." şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 17 26
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12