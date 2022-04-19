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Bakan Karaismailoğlu: “Demiryollarımıza 320 milyar lire yatırım yaptık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “2003 yılına kadar ihmal edilen demiryollarını, hükümetlerimiz döneminde yeniden ayağa kaldırdık. Son yirmi yılda, demiryollarımıza 320 milyar lire yatırım yaptık elektrikli demiryolu hat uzunluğunu yüzde 188 artırdık” dedi.

Genel 19.04.2022, 22:23
Bakan Karaismailoğlu: “Demiryollarımıza 320 milyar lire yatırım yaptık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “2003 yılına kadar ihmal edilen demiryollarını, hükümetlerimiz döneminde yeniden ayağa kaldırdık. Son yirmi yılda, demiryollarımıza 320 milyar lire yatırım yaptık elektrikli demiryolu hat uzunluğunu yüzde 188 artırdık” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük’ün yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’da katılım sağladı.

“Demiryollarımıza 320 milyar lire yatırım yaptık”

Demiryollarının, Türkiye’nin ulaşım tarihinde sadece bir ulaşım sistemi olmasının ötesinde önemli bir anlamı olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Demiryolları, bu topraklardaki ulaşım ağının ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel öneme sahip stratejik bir parçasıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra 2003 yılına kadar ihmal edilen demiryollarını, hükümetlerimiz döneminde yeniden ayağa kaldırdık. Son yirmi yılda, demiryollarımıza 320 milyar lire yatırım yaptık elektrikli demiryolu hat uzunluğunu yüzde 188 artırdık. Sinyalli hat uzunluğunu, yüzde 183 arttırdık. Yüksek hızlı tren hatları ile tanıştırdığımız ülkemizi, Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın da 8’inci YHT işleticisi ülkesi seviyesine çıkardık” ifadelerini kullandı.

“Taşımacılığımızın can damarı olan lojistik merkezlerimizin sayısını 13’e, kapasitesini de 14 milyon tona çıkardık”

Covid-19 pandemisi sürecinde 2020 yılında 36 milyon ton olan yük taşımasını yüzde 10 artırarak 2021 yılında 38 milyon tona üzerine çıkardıklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Serbestleşme ile birlikte 2021 yılında demiryolu yük taşımacılığında özel sektör payı da yüzde 13’e çıkmıştır. Demiryolları ile yaptığımız uluslararası taşımalarımız geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 24 daha fazla gerçekleşirken; Bakü-Tiflis-Kars hattı yük taşımalarımızda yüzde 80, Avrupa yönü yük taşımalarımızda yüzde 23 ve İran ve ilerisi yük taşımalarında yüzde 7,2’lik artış sağladık. Taşımacılığımızın can damarı olan lojistik merkezlerimizin sayısını 13’e, kapasitesini de 14 milyon tona çıkardık. Burada hedefimiz; toplamda 26 lojistik merkez üzerinden 73 milyon ton yük taşımaktır. Yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığı da gerçekleştirilen YHT hatlarımızın yenilerinin hizmete alınmasıyla birlikte, bu rakamlardaki artışı daha güçlü bir şekilde göreceğiz. Covid-19 pandemi sürecinin normalleşmesiyle birlikte, 2021 yılında taşınan toplam yolcu sayımız da bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında arttı. Bu yıl, taşınan yolcu sayımızda, pandemi öncesi dönemi çok rahat yakalayacağız” diye konuştu.

Demiryollarına 30 yılda 68 milyar dolarlık yatırım

Demiryollarına yapılan yatırımların artacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, “2003 yılında 10 bin 959 km olarak olan demiryolu hat uzunluğunu, 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bu rakamı; önümüzdeki 30 yılda planladığımız 198 milyar dolarlık Ulaştırma ve Altyapı yatırımının en büyük payını demiryollarına ayırarak, tam 68 milyar dolarlık Demiryolu yatırımı gerçekleştirerek 2053’te 28 bin 590 km’ye taşıyacağız. Demiryollarının yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 1’den, Avrupa ortalamasının üzerine, yüzde 6,20’ye çıkaracağız. Bu da bugün 19,5 milyon olan yolcu sayımızın 2035 yılında yaklaşık 145 milyona, 2053’te ise yaklaşık 270 milyona ulaşması demektir. Bugün, yük taşımacılığında demiryolunun oranı yüzde 4 ile yaklaşık 38 milyon ton olarak gerçekleşirken, bu rakamın 2023 yılında 55 milyon ton olması bekleniyor. 2053 yılına geldiğimizde bu oran 7 kat artırılarak 440 milyon yükün demiryolu ile taşınması sağlanacak ve yüzde 18 olan Avrupa ortalamasının da üzerine çıkarak yüzde 22 e yükseltilecek. Yine Yurt Dışı Yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demiryollarının payının artırılması adına atılan adımlardan biri olan hızlı tren hatları, 2053 yılına kadar önemli derecede yaygınlaşacak, Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8’den 52’ye çıkacak. Yolcu ve yük taşımacılığında karayolu payının azaltılmasının ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunun düşürülmesine de ciddi katkılar sağlayacağız. Bu aynı zamanda çevreci yaklaşımımızı güçlendirecek, projelerimizin yakıt, çevre ve zaman tasarruflarını artırarak, projelerimizin millî servetimize olan katkılarını güçlendirecektir” açıklamasında bulundu. (ÖMR-

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