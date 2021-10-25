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Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu’nda ilk ray kaynağı törenine katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu’nda basın açıklaması yaptı ve ilk ray kaynağı törenine katıldı.
Genel 25.10.2021, 11:42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu’nda basın açıklaması yaptı ve ilk ray kaynağı törenine katıldı.