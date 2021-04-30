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Bakan Karaismailoğlu Bartın Valiliği’ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Genel 30.04.2021, 12:23
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Bakan Karaismailoğlu Bartın Valiliği’ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyareti kapsamında Bartın Valiliği’ni ziyaret etti. Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu burada Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler ardından Valilikte kentteki yatırımları değerlendirmek üzere toplantıya katıldı.
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