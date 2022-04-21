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Bakan Karaismailoğlu "Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs itibariyle motosiklet trafiğine açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin 1 Mayıs itibariyle motosiklet trafiğine açılacağını açıkladı.

Genel 21.04.2022, 12:08
Bakan Karaismailoğlu "Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs itibariyle motosiklet trafiğine açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin 1 Mayıs itibariyle motosiklet trafiğine açılacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Motobike İstanbul fuarı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu Türkiye’de son 20 yılda ulaşım alanından dev adımların atıldığını belirterek, "Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Otoyollar ve YHT Hatları gibi mega ulaşım projelerini başarıyla bitirdik. Hem milletimizin hem de dünyanın hizmetine sunduk. 2003 yılında 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğumuzu; 28 bin 647 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu; 13 kattan fazla artırarak 651 kilometreye yükselttik. Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 7,3 milyar saat tasarrufu elde ettik. Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde.

76 milyar 458 milyon TL zaman, 6 milyar TL akaryakıt, 3 milyar TL bakım ve 123 milyon TL çevre olmak üzere yıllık toplam 85 milyar 581 milyon TL tasarruf sağladık. Ayrıca yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği arttı. Ölümlü trafik kazaları oldukça azaldı. Bu da yılda 9 bin 500 kişinin canını kurtardığımız anlamına geliyor. Ayrıca emisyon salımını 5 milyon ton azalttık" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan “2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı” ile Türkiye’nin geleceğini tasarladıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "5’er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız.

2053 yılına kadar millî gelire katkımız 1 trilyon doları bularak, yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak. Üretime katkımız ise yaklaşık 2 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katı olacak. Karayollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımı artırılacak. Bu aynı zamanda çevreci yaklaşımımızı, projelerimizin yakıt, çevre ve zaman tasarruflarını artırarak, projelerimizin millî servetimize olan katkılarını da güçlendirecek. Bu projelerle biz; gelişmekte olan değil, gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

Şehir içi ulaşımda artan motosiklet ve elektrikli araç kullanımına dikkat çeken Karaismailoğlu, "2003 yılında yaklaşık 1 milyon olan motosiklet sayısının bugün 4 milyona dayanması da motosiklet kullanımına yönelik talebin giderek arttığını gösteriyor. 2022 Şubat ayı TÜİK verilerine göre motosiklet tescil adetleri, bir önceki yılın Ocak-Şubat ayına göre yüzde 15,6 oranında yükseldi. 2022 yılı Şubat ayında 14 bin 468 adet tescil yapıldı. 2021 Şubat ayında bu sayı 12 bin 517 adetti.

Bugün trafiğe kayıtlı yaklaşık 25,4 milyon taşıt bulunuyor ve bunun 3,8 milyonunu yani yüzde 15’ini motosikletler oluşturuyor. Bu noktada Bakanlık olarak motosiklet kullanıcılarının önce can, hemen sonra da mal güvenliği için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Yollarımızın sadece altyapılarını değil, üst ve sanat yapılarını da üstün bir planlamayla tasarlayıp inşa ediyoruz. Trafik seyrinde can ve mal emniyetini en üst seviye ye çıkarmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çerçevede, kaza anındaki çarpışma şiddetinin azaltılmasına yönelik olarak karayollarımız üzerinde Motosiklet Koruyucu Otokorkuluk Sistemlerini diğer adıyla Motorcu Dostu Bariyerleri kuruyor, mevki sayısı ve uzunluklarını da artırıyoruz. Bu otokorkulukları, motosiklet kazalarının yoğunlaştığı ve risklerin yüksek olduğu kesimlere koyuyoruz. Karayollarımızın kaza tespit tutanaklarının analizlerine göre en çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin 100 metrenin üzerinde motosiklet koruyucu otokorkuluk sistemleri kurduk. Bu yıl içerisinde 40 bin metrenin üzerinde koruyucu otokorkuluk kurmayı planladık. Ayrıca, Türkiye Motosiklet Platformu ile bir araya geldik ve 190 noktaya motorcu dostu bariyer yapılmasını belirledik" diye konuştu.

Konuşmasında motosiklet tutkunlarına müjde de veren Bakan Karaismailoğlu, "Boğaz geçişine önemli bir alternatif olan, Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki güzergâhta hizmet veren Avrasya Tüneli’nin sağladığı ayrıcalıktan bundan sonra motosiklet kullanıcıları da faydalanacak. Avrasya Tüneli’ni Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibariyla, motosiklet trafiğine açıyoruz" dedi.

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