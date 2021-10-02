Bakan Karaismailoğlu: “Atatürk Havalimanı’nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Ulaştırma ve Haberleşme Şurası öncesinde basın açıklamasında bulundu. Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı’nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdü” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Ekim’de başlayacak olan 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası öncesinde Atatürk Havalimanı C Terminali etkinlik alanında ön tanıtım toplantısı düzenledi. Bakan Karaismailoğlu toplantı kapsamında şuranın yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak basın açıklamasında bulundu.

Türkiye’de ulaştırma alanında yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Karaismailoğlu, “Hizmet siyasetine sarılarak, yapamadıklarımızın değil, hayata geçirdiğimiz hizmetleri milletimize duyurmaya devam edeceğiz. Sadece ülke içerisinde değil, uluslararası koridorlar aracılığıyla da çok modlu ulaşım bağlantıları oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere de çok ciddi projeleri hayata geçirdik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle 19 yıl içerisinde küresel ölçekli dev ulaşım projelerini halkımız ve dünyanın hizmetine sunduk” açıklamasında bulundu.

12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nın Türkiye’ye yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyma fırsatı sunacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Son 19 yıl içinde siyasi istikrar ve kararlı politikalar sayesinde ulaşım ve iletişim alanında geçmişin açıklarını hızla kapatacak yatırımlarımız sayesinde Türkiye’mizi öncü ülkeler arasına adını yazdırdık. Avrasya bölgesinin merkezinde ve Yeni İpek Yolu’nun kalbinde yer alan ülkemiz, küresel ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın da eşiğindedir” ifadelerini kullandı.

Şuraya geniş bir katılım olacağını söyleyen Karaismailoğlu, “Bölgemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durumu değerlendirerek 55 ülkeden gelecek olan mevkidaşlarımızla, alanında uzman yerli ve yabancı katılıcılarımızla uluslararası ve bölgesel ulaşım, iletişim politikaları ve geleceğe yönelik fırsatları belirleyeceğiz ve iş birliği vizyonumuzu da ortaya koyma fırsatı bulacağız. Atatürk Havalimanı’nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük ve Türkiye’nin alanında en önemli ve kapsamlı etkinliği olan 12’nci Şurayı en iyi şekilde gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı da tamamladık. 15 bin metrekare kapalı alanı, 3 bin 500 metrekarelik bina dışına yapılan özel üretim sergi alanı olmak üzere toplamda 35 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek Şura için 100 firma katılım gösterecek. 8 farklı salonda eş zamanlı toplantılar gerçekleştirilecek olan Şura için aynı zamanda bin kişilik bir oditoryum inşa ediliyor” dedi.