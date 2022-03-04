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Bakan Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen sektör seminerlerinin “Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları” konulu açılış dersine katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen sektör seminerlerinin “Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları” konulu açılış dersine katıldı.
Genel 04.03.2022, 11:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen sektör seminerlerinin “Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları” konulu açılış dersine katıldı.