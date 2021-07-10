Bakan Karaismailoğlu: “Afyonkarahisar’a 2003-2020 yılları arasında 6 milyar 440 milyon lira yatırım yaptık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar’a 2003-2020 yılları arasında 6 milyar 440 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydederek, “Afyonkarahisar’ın 2003 yılı öncesi 54 kilometre bölünmüş yolu vardı, 577 kilometreye yükselttik” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar’da, Şuhut ilçesinde yapımı devam eden bölünmüş yol yapım şantiyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, bakanlık aracılığı ile Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlardan bahsetti. Afyonkarahisar’ın ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı özen gösterdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Afyon’un karayolu çalışmaları için 2003-2020 yılları arasında 6 milyar 440 milyon lira yatırım yaptık. 2003 yıl öncesi 54 kilometre bölünmüş yolu vardı 577 kilometreye yükselttik. Afyonkarahisar’ı, Konya, Eskişehir, Denizli, Isparta, Kütahya ve Uşak’a bölünmüş yollarla bağladık. Hiç bütünlü sıcak kaplamalı (BSK) yolu yoktu, Afyonkarahisar’ın. 591 kilometre BSK kaplamalı yol yaparak Afyon’u daha güvenli ve konforlu yollar ile tanıştırdık. Bugün itibarıyla toplam proje tutarı 1 milyar 154 milyon lira olan 6 karayolu projesine de devam ediyoruz” dedi.

“Seyahat süresinde kısalma, zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanacak”

Yapımı devam eden Afyonkarahisar-Şuhut karayolu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Bunlardan biri de şu an incelediğimiz Afyonkarahisar-Şuhut yolu yıllık ortalama günlük geçiş trafiği 4 binin üzerinde olan ve ağır taşıtların da yoğun olarak kullandığı önemli bir güzergah. Sathi kaplamalı tek yol standardındaki bu yolumuzu yeniden projelendirerek fiziksel ve geometrik standartlarında iyileşme yaparak BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak inşa ediyoruz. Yolumuzun uzunluğu 21,6 kilometredir. Mevcut ihale kapsamında tamamlanamayan 11,8 kilometrelik kesimin de ihalesini yaptık ve 5 Mayıs 2021 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara başladık. Kalan kısım için 17 adet ekskavatör ve 25 adet kamyon ile toprak işleri ve sanat yapılarında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yolun tamamlanması güzergâhta yatay ve düşey standartlar yükselecek, yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunulacaktır. Seyahat süresinde kısalma, zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanacaktır. Bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecektir. Yalnızca Afyonkarahisar’da değil ülkemizin dört bir köşesinde yatırımlarımıza, haberleşme ve ulaştırma yatırımlarımıza canla başla devam ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu’na ziyaretinde Vali Gökmen Çiçek de eşlik etti.