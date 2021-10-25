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Bakan Gül, Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu’nun açılış programına katıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu’nun açılış programına katıldı.
Genel 25.10.2021, 11:59
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu’nun açılış programına katıldı.