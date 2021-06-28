Bakan Gül, dedesi Mehmet Emin Er’in anıldığı sempozyuma katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dedesi Mehmet Emin Er’in anıldığı “İslam Medeniyetinde Alimler, Mehmet Emin Er Sempozyumu”na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İslami İlimler Fakültesinde düzenlenen “İslam Medeniyetinde Alimler, Mehmet Emin Er Sempozyumu”na katıldı. Bakan Gül’ün dedesi Mehmet Emin Er’in ölümünün 8. yıldönümünde anıldığı sempozyumda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Mustafa Acar tarafından Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Ardından, Prof. Dr. Ünal, Mehmet Emin Er’in oğlu İbrahim Halil Er ve Prof. Dr. İbrahim Aydınlı birer açılış konuşması yaptı. Prof. Dr. Aydınlı’nın başkanlığında açılış oturumu ile başlayan sempozyumda Mehmet Nezir Gül, Mehmet Emin Er’in hayatı, Prof. Dr. Görmez, İslam Medeniyetinde Alim Tasavvuru: Mehmet Emin Er başlıklı birer konuşma yaptı. İstanbul’da özel bir üniversitede Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk ise sempozyuma Zülcenaheyn Alim Olarak Mehmet Emin Er Örneği başlıklı video mesaj gönderdi.

Açılış oturumundan sonra konuşma yapan Bakan Gül, söz konusu sempozyuma ev sahipliği yaptığı için AYBÜ’ye, rektörüne, dekanına ve hocalarına şükranlarını sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Mehmet Görmez hocam çok güzel ifade etti, alim, alem ve bilim örneğini verdi. Gerçekten vefat ettiği ana kadar hep yazan, okuyan ve bu yönüyle de örnek teşkil eden bir kişiydi, hocaydı, büyüğümüzdü. İlmi merkeze alan, hurafe ile İslam’ın ilmiyle bağdaşmayan tüm bidatlerine kulağını kapayan ve bunları reddeden bir anlayışı vardı. Her zaman ilimle ülkeye, insanlığa faydalı olma yönünde tavsiyeleri vardı. Bugün ve yarın yine bu sempozyumlarda bu yönleriyle yine yakından öğrenme fırsatına kavuşmuş olacağız. Görmez hocam az önce de ifade etti neredeyse bir asır boyunca dedemden ders almış. Bu da bir gelenek itibarıyla bakıldığında 100 yıllık adeta bir ilimle meşguliyetini ifade etmiş oldu. Ben tekraren bu sempozyuma emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum ve bu bereketten istifade ettiğim için hepinizi canı gönülden saygılarımı sunuyorum.”

Ardından sempozyuma ev sahipliği yapan üniversitenin dekanı ve rektörü, Bakan Gül’e katılımından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Sempozyuma, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, Mehmet Emin Er’in oğlu İbrahim Halil Er, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü ve Mehmet Emin Er’in torunu Mehmet Nezir Gül ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.