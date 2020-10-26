Bakan Gül: "2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısı yüzde 83 artışla 2 bin 250’ye ulaşmıştır"

Adalet Bakanlığının, "Noterliklerde Dijital Dönüşüm" projesi kapsamında, Türkiye Noterler Birliği ile ortak geliştirdiği "e-noter" uygulamasının tanıtım toplantısı gerçekleşti

E-noter uygulaması ile Türkiye Noterler Birliği web sayfası üzerinden 7/24 hizmet veren e-randevu sistemi sayesinde, vatandaşlar ister cep telefonu ister bilgisayarı üzerinden diledikleri noterlikten üyelik şartı aranmaksızın randevu alabilecekler.

Dikmen Hakimevi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Noterler üstlenmiş olduğu kamu hizmetiyle adalet sistemimizin çok önemli bir paydaşıdır. Kamu yararı olan bir mesleği ifa eden noterlerin özellikle vatandaşların işlerini kolaylaştırmak anlamında. Çok önemli adımlar attığı ve önemli özverilerde bulunduğu hepimizi için malumdur. Bu süreçle birlikte hem birçok itilafın yargıya intikal etmeden çözüme kavuşturulması, hem de yargıya intikal eden meselelerin de gecikmeksizin sonuçlanması açısından önemli bir misyonu ifa etmektedirler noterler. Adeta deyimi yerindeyse hukuk alanında ‘koruyucu hekimlik’ vazifesi üstlenmektedirler. Tarafsız, bağımsız ve mesleki yetkinliği güçlü bir noterlik sistemi hukuki hizmetlerin daha da kaliteli bir şekilde sunulmasına büyük katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısı yüzde 83 artışla 2 bin 250’ye ulaşmıştır"

Noterliklerin artırılması ile vatandaşların yerinde ve daha hızlı hizmet alma imkanına kavuştuğunu belirten Adalet Bakanı Gül, “Özellikle noterlik sayılarının artırılması da vatandaşlarımızın bu hizmetlerden daha geniş bir şekilde istifade etmesine katkıda bulunmuştur. 2019-2020 yılları arasında toplam 319 yeni noterlik kurulmuştur. 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısı yüzde 83 artışla 2 bin 250’ye ulaşmıştır. Böylelikle vatandaşlarımız noterlik hizmetini yerinde ve daha hızlı ve yerinde alma imkanına kavuşmuşlardır” şeklinde konuştu.

"Salgının seyrine göre uygulama yine başlayacaktır"

Pandemi nedeniyle 17 Mart’ta durdurulan “nöbetçi noterlik” uygulamasının salgının seyrine göre yeniden faaliyetlerine başlayabileceğini belirten Bakan Gül, “6 Nisan 2019 tarihinden itibaren çok önemli bir devrimi, ‘nöbetçi noterlik’ uygulamasını faaliyete geçirdik. 17 Mart tarihine kadar uyguladığımız bu kısa süre içerisinde 810 bin 448 işlem tesis edilmiştir. Pandemi sebebiyle 17 Mart’a kadar yaklaşık 1 yıl uygulanmış ve bu 1 yıl boyunca da yaklaşık 1 milyona yakın işlem noterlerimizce tesis edilmiştir. Cumartesi-Pazar günleri fedakar noterlerimiz ve çalışanlarımız tarafından vatandaşlarımızın ,işleri görünsün diye, memur işçi, işveren, hafta içi işlerini yapamayan vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye hafta sonu çok önemli bir faaliyeti icra ettik. Bunun ne kadar faydalı olduğu da vatandaşlar ve birçok sektörün bize ilettiği memnuniyetlerden malumdur. Salgının seyrine göre uygulama yine başlayacaktır” diye konuştu.

Yurt dışında yapılan işlemlerde noterlik uygulamasında bugüne dek 30 bin 361 işlem yapıldı

Yurt dışında noterlik konusunda işlem yapan vatandaşlar için hayata geçirilen uygulamalara da değinen Bakan Gül, “6 Nisan 2019 tarihinde yurt dışında yapılan işlemlerle noterlik işlemlerinin Türkiye’de yetkilendirilen kişiler eliyle alınması ya da burada bir suretinin alınması da sağlanmıştır. Böylece yurt dışındaki vatandaşlarımızın da işlemlerini daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanmıştır. Bugüne dek 30 bin 361 işlem yapılmıştır. Vatandaşımızın ilgisi de günden güne artmaya devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

“Yurt içinde de nerede olursa olsun uygulanan işlemin bir örneğinin ülkemizin başka bir yerinde hemen alınabilmesi imkanı getirildi"

Yurt içinde herhangi bir noterde gerçekleşen işlemin örneğinin, yine yurt içinde farklı bir noterde alınabilmesi için geliştirilen uygulamayı da hatırlatan Bakan Gül, “Yurt içinde de nerede olursa olsun uygulanan işlemin bir örneğinin ülkemizin başka bir yerinde hemen alınabilmesi imkanı getirilmiştir. Böylece postada kaybolma, işlemin yapıldığı yere bizzat gitme gibi sıkıntılar ortadan kaldırılmıştır. Böylece çok daha hızlı ve güvenli bir işlem süreci başlamıştır. 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren19 Ekim’e kadar bu uygulamada 34 bin 222 işlem gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Noter harçlarında kredi ve banka kartlarının kullanılması

Noter ücretlerinin kredi veya banka kartları ile ödenebilmesi kolaylığının sağlanması ile vatandaşların para kaybetme, unutma veya çaldırma gibi şikayetlerinin önüne geçildiğini vurgulayan Bakan Gül, “Noter ücretleriyle harç ve vergilerin kredi kartlarıyla, banka kartıyla ödenmesi uygulaması da 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren yine faaliyete geçirilmiştir. 1 milyon 650 bin adet işlem de bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımız para çaldırma, kaybetme veya unutma gibi bir takım sıkıntılardan da böylece kurtulmuştur” diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, ayrıca “noter yardımcılığı” müessesesi kurularak Hukuk Fakültesi mezunlarının burada tahsis edilmesi ile noterlik işlemlerinin kalitesini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Programa Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin’in yanı sıra pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda noter katıldı.