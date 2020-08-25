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Bakan Fatih Dönmez: “Afet bölgesindeki ilçelerimiz ve köylerimiz dâhil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz”

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM BERABERİNDEKİ TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ VE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ İLE İLÇE MERKEZİNDE DÜN BAŞLAYAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DERE YATAĞINDAKİ ÖĞRETMENEVİNİN YIKIMINI İZLEDİ.

Genel 25.08.2020, 16:20
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Bakan Fatih Dönmez: “Afet bölgesindeki ilçelerimiz ve köylerimiz dâhil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun’da yaşanan selden ötürü afet bölgesindeki ilçe ve köylerdekiler dâhil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını ertelediklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ilçe merkezinde dün başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dere yatağındaki öğretmenevinin yıkımını izledi. Yıkımın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum “Dere güzergahı üzerindeki yapıların bugün vatandaşımız taşınma sürecini başlattılar. Taşınmaları bitmesine müteakip oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz. Tüm ekiplerimiz, belediyelerimize, vatandaşımıza yapılması gereken tüm destekler yapılmaktadır. Vatandaşımızın yaralı hızlı bir şekilde sarılmaktadır” dedi.

“Yaklaşık 50 bin metre küpten fazla özellikle şehrin içine girmiş olan rüsubat vardı”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise ilk günden beri afet bölgesinde olduklarını hatırlatarak “Ciddi bir rüsubat birikimi vardı. Önemli olan şehirde hayatın normale dönmesiydi. Hayatın normale dönmesi maksadıyla da tüm bakanlıklar tüm kurumlar gayret gösteriyor. Yaklaşık 50 bin metre küpten fazla özellikle şehrin içine girmiş olan rüsubat vardı. Özelliklede Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıkımlara başlaması ve derenin de önünü açılmasıyla beraber bir daha böyle bir durum yaşanmayacak durumu ortaya çıkmış oldu. Maksimum gayreti herkes sarf ediyor. Dükkânları gezdik, esnafı gezdik tüm kamu kurumlarından arkadaşlarımız rütbesinden bağımsız, görevlerinden bağımsız ellerine kürek almışlar ve esnafa yardım ediyorlar. Giresun halkına ayrıca teşekkür ediyorum. Çok vakur, metanetli bir şekilde kendilerine gelecek hizmetleri bekliyorlar. Cumhurbaşkanımızın talimatları son derece açık. Cumhurbaşkanımız bölgedeki vatandaşların bir an önce normal hayata dönmesini istiyor. Bu sebeple üç bakan bölgeye intikal etmiş. Ben Adana’daki geçici olarak yangına gittim geldim. Burası normal hayata dönene kadar burada çalışmalarımızı koordineli bir şekilde bakan arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Öğretmenevinin yıkımın ardından mobil trafoyu kuracağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise yaşanan elektrik sorununa dikkat çekerek “Elektrik sorunu, evet yaşandı. Olay anı itibariyle 19 bin 700 abonenin elektriği kesilmişti. Bunların bir kısmı direklerin yıkılmasından trafo merkezlerinin kaybolmasından alt yapı tesislerinin dağıtım merkezlerinin suyla ve molozla dolmasından kaynaklanmıştı. Bir kısmı da tedbir amaçlı, güvenlik amaçlı kesilmişti. Nitekim bugün itibariyle 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık bin 700, bin 800 adedi Dereli merkezde. Diğerleri de muhtelif köylerimizde. Bugün biraz önce Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekiplerinin incelemelerini de inceledik. Onlarda büyük bir gayretle çalışıyorlar. Biz yaklaşık 2-3 yıl kadar önce Dereli’de hava enerji nakil hatlarını yer altına almıştık. Şu anda yer altına müdahale etme şansımız yok. Geçici olarak binaların önünden üstünden hava hattı çekmek suretiyle elektrik ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yine mobil jeneratörlerimiz burada. Mobil aydınlatma sistemlerimiz burada. Arama kurtarma faaliyetleri ve vatandaşların en azından iş yerlerinde evlerindeki faaliyetlerde geçici bir aydınlatma sağlamak maksadıyla bunları da yine kesintisiz devam ettiriyoruz. Şu anda bir mobil trafo için içinde bulunduğumuz merkezde öğretmenevinin yıkılmasını bekliyoruz. O yıkılır yıkılmaz da mobil trafomuzu yerleştireceği ve bu sorunu inşallah en kısa süre içerisinde çözeceğiz” dedi.

Giresun İl Özel İdaresi emrine 400 ton asfalt ham maddesi acil gönderme kararı aldıklarını da belirten Bakan Dönmez “Özellikle yollardaki bakım onarım çalışmaları için. Afet bölgesinde olaya muhatap olan vatandaşımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dâhil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız dün kabinede uzun uzun bu bölgeyle ilgili değerlendirmede bulundu. Talimatlarıyla biz Ulaştırma Bakanı ile birlikte bugün buraya intikal ettik. Diğer üç bakanımız da zaten olay anından itibaren bu bölgede çalışmaları bizzat nezaret ettiler” ifadelerini kullandı.

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