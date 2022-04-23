Bakan Ersoy’dan 23 Nisan mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, “Aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum” ifadeleri yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Türk milletinin 23 Nisan 1920’de ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek dünyaya haykırdığını not düşen Bakan Ersoy, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin temelleri bu zorlu koşullardan çıkabilen bir milletin ruhu ve inancıyla kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi en başında, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve özgürlüğümüzün sembolü haline gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1929’da bu günü çocuklara armağan ederek; uğruna büyük bedeller ödediğimiz, şehitler verdiğimiz ülkemizin her bir karış toprağının güvencesinin çocuklarımız olduğu gerçeğini bütün dünyaya göstermiştir” dedi.

“23 Nisan 1920’nin ruhunu hiçbir zaman unutmayacağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, mesajını şöyle noktaladı:

“Çocuklarımızın huzuru, daha aydınlık yarınlara ulaşması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için attığımız her adımda 23 Nisan 1920’nin ruhunu, 29 Ekim 1923’ün emanetlerini taşımanın sorumluğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.”