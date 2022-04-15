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Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün iftar programına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programında konuşma yaparak, "Aldığımız mirası daha da zengin kılıp geleceğe ulaştırmaktan başka bir seçeneği kabul etmek bizim için mümkün değildir. Bu hususta Vakıflar Genel Müdürlüğümüz milletimizin en büyük güvencesidir" dedi.

Genel 15.04.2022, 22:27
Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün iftar programına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programında konuşma yaparak, "Aldığımız mirası daha da zengin kılıp geleceğe ulaştırmaktan başka bir seçeneği kabul etmek bizim için mümkün değildir. Bu hususta Vakıflar Genel Müdürlüğümüz milletimizin en büyük güvencesidir" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından "Bir Lokma Bin Sofra" isimli iftar yemeği düzenlendi. Düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

“Aldığımız mirası daha da zengin kılıp geleceğe ulaştırmaktan başka bir seçeneği kabul etmek bizim için mümkün değildir“

Vakıfların önemine dikkat çekerek hayır sahiplerinin ektiği ve büyüttüğü birer tohum olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yürüdüğümüz yolun rehberi, düsturu ve şiarı budur. Vakıflar, bugün bizlerin yürüdüğü bu yolda dün yürümüş olan iyilik ve hayır sahiplerinin ektiği ve büyüttüğü birer tohum gibidir. O tohumlar dünyanın dört bir yanında meyveleri vicdan, merhamet, hoşgörü, adalet, paylaşma gibi insanın en güzel hasletleri olan ulu birer ağaç olup kök salmışlardır. Vakfa hizmetin halka hizmet, halka hizmetin de Hak yolunda hizmet olduğu bilinciyle yoğrulmuş bu topraklarda; emanet alıp sürdürdüğümüz değerlerin manevi hazzıyla irademizi keskinleştirecek, yolumuzda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Aldığımız mirası daha da zengin kılıp geleceğe ulaştırmaktan başka bir seçeneği kabul etmek bizim için mümkün değildir. Bu hususta Vakıflar Genel Müdürlüğümüz milletimizin en büyük güvencesidir" şeklinde konuştu.

"Dünyaya iyi bakın, yaşanmakta olanları iyi tahlil edin"

"Dünyaya iyi bakın, yaşanmakta olanları iyi tahlil edin" ifadelerini kullanarak gençlere seslenen Bakan Ersoy, "Genç kardeşlerim, bir insan değişir dünya değişir. Eğitiminize, kendinizi yetiştirmek ve donatmak için attığınız her adıma bu gözle bakın. Bizler bugün sizlerin hayatına dokunuyoruz, sizler yarın dokunduğunuz hayatlarla nice insanın yaşamını etkileyecek ve inşallah güzel yönlerde değiştireceksiniz. Kendinize hangi iş alanını seçerseniz seçin, eğer bir parçası olduğunuz vakıf anlayışını özümser, ona sahip çıkarsanız bunu başaracaksınız. Dünyaya iyi bakın, yaşanmakta olanları iyi tahlil edin. Ne olduğunu, neden olduğunu bilmediği bir savaşın yıkıntıları içinde toza toprağa bulanmış bir çocuğun gözündeki korkuyu silmenin, Akdeniz’in karanlık sularının bir Aylan bebek daha yutmasını önlemenin, kucağında açlıktan ölen çocuğu için hiçbir şey yapamayan annelerin çaresizliğine çözümün vesilesi olabilirsiniz. Belki de dünyayı değiştirebilecek zihinlerin okuma yazma bile öğrenemeden yaşayıp bu dünyadan göçtüklerini hatırlayın. Sizler de onlar için okul, kitap, bilgi olabilirsiniz. İşte benim sizlere tavsiyem bir insana böylesine umut olmanın ne kadar eşsiz bir duygu olduğunu anlamaya çalışmanızdır. Bu manevi hazzın hayali, onu yaşayabilme arzusu önünüze çıkacak engelleri aşmanızı, iradenizin bükülmez olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

"Bu hayırseverlik tohumlarını daha da büyüterek iyilikleri yaşatıyoruz"

Hayırseverlik tohumlarını daha da büyüterek iyilikleri yaşatmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise, "Bizden sonra eserlerimize bakınız diyerek Vakıf kültürünü bizlere en güzel şekilde kazandırmış olan Mihrişah Valide Sultan’ın asırlar önce başlattığı hizmetin bugün gelen müdürlüğümüzce devam ettirdiği siz kıymetli dostlarla bir araya gelmenin huzurunu yaşıyoruz. Manevi duyguların dayanışma ve iyilik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasını kendisine görev edinmiş olan kadim bir kurumuz. Başta Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde sayın bakanımızın da sonsuz desteğiyle yaptığımız iyiliğin merkezi imaretimizde. Bu hayırseverlik tohumlarını daha da büyüterek iyilikleri yaşatıyoruz. İslam alemi olarak büyük bir heyecanla beklediğimiz bu mübarek Ramazan ayında soframızı siz kıymetli vakıf dostlarıyla paylaşmamıza izin veren rahmet ve bereketini esirgemeyen Allah’a hamd olsun. Allah Ramazanımızı mübarek eylesin."

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