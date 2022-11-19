Bakan Ersoy: “Türkiye’de tematik turizm arkeoloji mirasıdır”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da düzenlenen Asya Siyasi Partiler Konferansı’na katıldı. 33 ülkeden siyasi parti temsilcileri katılım gösterdiği Asya Siyasi Partiler Konferansı 11. Genel Kurulu Konferansında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye’de öne çıkan bir diğer tematik turizm konusu da arkeoloji mirasıdır. Ülke, geçen yıl 670 noktada kazılarla dünya birincisi oldu. Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış çok sayıda tarihi yer ve antik yerleşim yeri kalıntıları bulunmaktadır” dedi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurulu Konferans düzenlendi. Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen konferansa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve 33 ülkeden siyasi parti temsilcileri katıldı.

Konferansta Türkiye’nin geleceğe yönelik hedeflerinden bahseden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Konuşmamın başında Türkiye’de son 20 yılda yaşanan güçlü değişime vurgu yapmıştım. Buradan hareketle, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak sizlerle, genel başlıklar altında ülkemizin bu alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaları, elde ettiğimiz başarıları ve geleceğe yönelik hedeflerimizi paylaşmak isterim. Türkiye’nin dünya çapındaki ziyaretçi sayısı bu yıl, daha önceki rekorun sahibi 2019 yılı ile aynı veya biraz daha yüksek olacak. Sonuç olarak Türkiye, 2022 hedefini 47 milyondan 50 milyon ziyaretçiye ve gelirini de 37 milyar ABD Dolarından 44 milyar ABD dolarına yükseltiyor. Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde turizm ürünlerini ve hedef ülkeleri çeşitlendirmek, sürdürülebilir turizm endüstrisi oluşturmak, turizm sezonunu uzatmak ve ülkedeki tüm illere talep oluşturmak amacıyla çeşitli projeler geliştirmektedir. Türkiye, turizminin küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığını artırmak, nitelikli turist getirmek ve kişi başına düşen gelir hedeflerini yükseltmek amacıyla pazar çeşitliliğine öncelik vermektedir. Turizmde pazar çeşitliliği oluşturmak için üç aşamalı bir strateji benimsenmiştir” dedi.

Turizmi Türkiye’nin 81 iline yaymak

Türkiye’nin küresel pazardaki varlığını geliştirmek için etkin ve yaygın tanıtım kampanyaları hayata geçirdiğini kaydeden Bakan Ersoy, “ Türkiye sürekli olarak dijital ve sosyal medya projeleri yürütmektedir. Kısa sürede dünyanın en başarılı platformlarından biri haline gelen resmi turizm portalı GoTürkiye.com ’da Türkiye’nin tüm turizm varlıkları ve zenginlikleri 10 dilde tanıtılmaktadır. Gastronomi, inanç turizmi, moda ve alışveriş, kampçılık, mavi yolculuk, bisiklet, golf ve kayak gibi farklı alanlarda da zengin bir içerik sunan GoTükiye, kullanıcıların Türkiye seyahatlerini özel olarak hazırlanmış benzersiz rotalarla planlamalarına olanak tanımaktadır. Platform, Türkiye ve yurtdışındaki turizm profesyonelleri ile sadece Türkiye’ye seyahat etmekle ilgilenen kullanıcılar için zengin bir içeriğe sahiptir. Türkiye artık kıyı turizminin yanı sıra kültür, spor, inanç, sağlık, MICE, gemi ve yat vb. gibi farklı turizm türleri için eşsiz fırsatlara sahiptir. Aynı şekilde Türkiye gastronomi turizmi alanındaki çalışmalarına da hız vermiştir. Ülke, 21-27 Mayıs tarihlerinde bir dizi etkinlikle Türk mutfağını sağlıklı, sıfır atık ve sürdürülebilir özelliklerine odaklanarak dünyaya tanıtan Türk Mutfağı Haftası gibi Türk mutfağını tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ayrıca, ziyaretçilerin damak tadını muhteşem bir gastronomi yolculuğuna çıkaracak çok sayıda gastro rota da tanıtılmaktadır. Ziyaretçiler, yemek geleneklerine tamamen kapılabilir, yerel lezzetleri tadabilir ve ülkenin her bölgesinde Türkiye’nin zengin mutfak mirasını keşfedebilir. Türkiye’de öne çıkan bir diğer tematik turizm konusu da arkeoloji mirasıdır. Ülke, geçen yıl 670 noktada kazılarla dünya birincisi oldu. Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış çok sayıda tarihi yer ve antik yerleşim yeri kalıntıları bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

Dünyada türünün ilk örneği olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nı 2020 yılında küresel Kovid-19 pandemisinin ilk aylarında Türkiye’de uygulandığını aktaran Bakan Ersoy, “ Program, ulaşım, konaklama, yeme-içme ve kongre olanakları ile yolcu, misafir ve çalışanların sıhhat ve sağlık durumlarına ilişkin kapsamlı bir dizi tedbir önermektedir. Turizm sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Türkiye, 2022 yılı başında dünyanın en önemli çevre ve sürdürülebilirlik platformu Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Türkiye, dünyada GSTC ile ulusal bir program geliştirme anlaşması imzalayan ilk hükümet olduğu için bu, sürdürülebilirlik adına anıtsal ve örnek teşkil eden bir adımdı. Program kapsamında Türk turizm sektörü kademeli olarak yeniden yapılandırılacak ve küresel sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemeye başlayacak. 2030 yılına kadar tamamen tamamlanması planlanan programın ilk aşaması 2023 yılında faaliyete geçecek; 2025 yılında ise ikinci etap kademeli olarak gerçekleştirilecek. Türkiye, çevreye saygılı yeni projelerle de sürdürülebilir turizm bayrağını taşıyor. Ülkede Çevre Eğitimi Vakfı (FEE) tarafından onaylanmış 531 Mavi Bayraklı plaj bulunmaktadır. Akdeniz Havzası’nın doğal ve kültürel zenginlikler açısından en zengin ülkelerinden biri olan Türkiye, 46 milli park, 250 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 116 tabiat anıtı ve 85 yaban hayatı koruma alanıyla çok büyük bir ekoturizm potansiyeline sahiptir. Buna ek olarak, Türkiye’de yerel olarak üretilen yüksek kaliteli yiyecek ve içecekler, genel şenlikler sunan ve kültürel standardizasyona karşı çıkan 21 Cittaslow şehri bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

2021 yılından bu yana Türkiye’nin kültürel mirasını dünya vitrinine taşımak amacıyla Kültür Rotası Festivallerinin düzenlendiğini aktaran Ersoy, “ Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Rotası Festivalleri, 2022 yılında her zamankinden daha kapsamlı etkinliklerle beş şehre (İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya) yayıldı. Festivallerde genel olarak 20.000’in üzerinde sanatçı ve sanattan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara kadar herkesin beğenisine ve ilgisine uygun 4000’den fazla etkinlik yer aldı. Festivalleri toplamda 33 milyon kişi ziyaret etti. Festivallerin yakında ülkenin diğer şehirlerine de yayılması bekleniyor" şeklinde konuştu.