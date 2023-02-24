Bakan Ersoy: "Tüm tescilli kültür varlıklarımızın restorasyonuna bu hafta itibarıyla başlamış olacağız"

Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi toplantısı sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tüm tescilli kültür varlıklarımızın restorasyon ve rekonstrüksiyona ivedilikle bu hafta itibarıyla başlamış olacağız. Hatay’ı tüm renkleriyle tekrar el birliğiyle ihya edeceğiz inşallah. Akademisyenlerden oluşturduğumuz bilim kuruluyla da bu eserlerimizin geleceğe taşınması için gerekli çalışmaları adımları hep beraber atacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’da deprem felaketinden sonra zarar görmüş yapıların yeniden ihyası için gerçekleştirilen "Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi" toplantısına katıldı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Ersoy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün burada cemaat vakıf temsilcilerimizle gerçekleştirmiş olduğumuz toplantı ile Hatay Kültür Mirası Yaşatma Projesi’ni hayata geçirmiş oluyoruz. Osmanlı ve Selçuklu’dan bizlere miras kalan birçok eserimiz gibi topraklarımızda bulunan ve cemaat vakıflarına ait eserlerde de maddi maalesef bu deprem silsilesi sırasında ciddi hasarlar meydana geldi. Bu kapsamda afet sonrasında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün hemen başlattığı hasar tespit komisyonları çalışmalarını tamamladık ancak yakın bir tarihte tekrar deprem olduğu için bazı çalışmaları bazı tespitleri tekrar yapıyoruz. Çok kısa bir sürede onları da sonuçlandırıp vakıf eserlerimizde ve diğer tescilli yapılarımızda meydana gelen hasarların son durumunu netleştirmiş, belirlemiş olacağız" dedi.

"Restorasyon ve rekonstrüksiyona ivedilikle bu hafta itibarıyla başlamış olacağız"

Depremden etkilemen tüm kültür varlıklarının restorasyon çalışmasına bu hafta başlanacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Bugün toplantımıza 14 cematten temsilcilerimiz katıldı. Cematlerimize ait ağır, hafif ve orta hasarlı tescilli yapılarımız mevcut tüm bunları değerleme kapsamında konuştuk, üzerinde tartıştık. Bundan sonraki süreçte yapacağımız tüm planlamalar bölgede bulunan tüm kültür varlıklarımız gibi bu vakıflarımıza ait kilise, havraların da bir an önce ihyasına yönelik olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde yöneteceğimiz ve daha önce de belirtiğim gibi bölgede olan tüm camiler, kiliseler ve havralar bizim bu ortak proje ile depremde ağır hasar gören Antakya Rum Kilisesi’nden, ağır hasarlı olan Meryem Ana Kilisesi ve sadece eşyaları hasar gören Antakya Rum Katolik Kilisesi’ne tüm tescilli kültür varlıklarımızın restorasyon ve rekonstrüksiyona ivedilikle bu hafta itibarıyla başlamış olacağız. Acil eylem planı çerçevesinde Hatay’ı tüm renkleriyle tekrar el birliğiyle ihya edeceğiz inşallah. Bu çalışmalarda akademisyenlerden oluşturduğumuz bilim kuruluyla da bu eserlerimizin geleceğe taşınması için gerekli çalışmaları adımları hep beraber atacağız. Biz vakıflarımızla tek tek durumlarını değerlendirdik. Maddi gücü olanlar kendileri, maddi gücü olmayanlara Bakanlığımız kaynaklarından hem maddi hem teknik destek sağlayacağız. Hızlı bir şekilde tescili kültür varlıklarımızın ayağa kalkmasını sağlayacağız" diye konuştu.