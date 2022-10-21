Bakan Ersoy: “Gelecek kuşaklara başucu kitabı olarak kalması bizim açımızdan çok çok önemli”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetimizin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada, “Gelecek kuşaklara başucu kitabı olarak kalması bizim açımızdan çok çok önemli. Hazırlanan eserlerin kütüphanelerde olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri Tanıtım Toplantısı”na katıldı. Bakan Ersoy’a konuşmasına başlamadan önce Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Başkanı Şerafettin Yılmaz tarafından kendi yazmış olduğu atlas hediye edildi. Bakan Ersoy, konuşmasının genelinde gelecek nesillere bilgi aktarımı konusunda bu ortaya çıkarılan eserlerin oldukça önemli olduğundan bahsetti.

“Gelecek kuşaklara başucu kitabı olarak kalması bizim açımızdan çok çok önemli”

Toplantıda konuşma yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Kendisi bir yıl önce beni ziyaret etmişti. Proje konusunda bilgilendirdiler. Gerçekten bende okul yıllarımı hatırladığım zaman bu eksikliği fark ettim anında. Tamam hocam çok doğru bir çalışma, gelecek nesillerin çok doğru bilgilendirilmesi ve yetiştirilmesi için çok doğru bir çalışma. O açıdan biz bunu hemen yapalım dedim. Artık kitabımız basıldı dağıtıma da başlanacak. Aslında bu kitap olarak düşünülmüyor. Dijital olarak bütün kopyalarında dağıtılması ve literatüre girmesi gerekiyor. Bundan sonra da referans kitap olarak anılması bizim için çok önemli. Cumhuriyetimizin 100 yılına armağan projeler başlığı altında hazırlanan 14 cilt eseri kıymetli bir armağan olarak değerlendirdim. Projenin birinci aşaması kapsamında hazırlanan birer ciltlik Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası, Türk Devletleri Tarih Atlası ve Çağdışı yabancıların gözünden Fatih Sultan Mehmet ile 5 ciltlik Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü ve 6 ciltlik kültürümüzün temelini oluşturan değerli insanlarımızın biyografileri eminim önemli bir başucu kitabı olacaktır. Gelecek kuşaklara başucu kitabı olarak kalması bizim açımızdan çok çok önemli. Hazırlanan eserlerin kütüphanelerde olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.