Bakan Ersoy: “Festivallerimiz 5 şehirle sınırlı kalmayacak, her yıl geliştirerek devam edeceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nin 5 şehirle sınırlı kalmayacağını belirterek, "Her yıl geliştirerek devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl 1-23 Ekim arasında 3’üncüsü düzenlenecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin açılış galası ve sergi gösterimi saat 18.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış Galasına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Açılış galasında İDOB sanatçılarından Berk Özbek, Berk Dalkılıç ve Hüseyin Kays mini konser verdi.

“Festivallerimiz 5 şehirle sınırlı kalmayacak, her yıl geliştirerek devam edeceğiz”

Açılış galasında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu sene sayıyı 5 ilimize çıkarttık. Bu sene de 16 Eylül’de Çanakkale’de Kültür Yolu Festivali ile Kültür Yolu Festivali ile serüveni başlattık. Çanakkale Kültür Yolu Festivali müthiş geçti. Etkinliklere 35 bine varan seyirci katılımı oldu ve bu bizi çok çok sevindirdi. Hemen akabinde Konya Mistik Müzik Festivali hala devam ediyor. Bu akşam o da son buluyor. Bu akşam itibari ile de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri başlıyor. Festivaller zincirimizi bu sene 8 Ekim de Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali ile taçlandırmış olacağız. 5 şehirlik maratonumuzu tamamlayacağız. Artık 5 şehirle sınırlı kalmayacak. Festivallerimizi her yıl genişleterek devam edeceğiz. Anadolu’nun diğer bölgelerini de yayacağız. Önümüzdeki sene Nisan ayında Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nı da sahipleniyoruz, himayemiz altına alıyoruz. Nisan ayında İzmir’de Efes Kültür Yolu Festivali ile etkinliklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki sene kesinleşmiş Eylül ayında Gaziantep Kültür Yolu Festivali var. Onu da festivaller zincirimize katıyoruz” şeklinde konuştu.

“15 bine yakın sanatçı 3 binden fazla etkinlikle dolu dolu bir ay geçireceğiz”

Kültür Yolu Festivallerini önümüzdeki sene 10 ilde düzenleneceğini söyleyen Bakan Ersoy, “2 tane daha ilave şehir katarak önümüzdeki sene 5 olan Kültür Yolu Festival sayısını il sayısını 10’a çıkartacağız. Böylelikle her sene Kültür Yolu Festivalleri sayısını büyük şehirlerden başlayarak yavaş yavaş Anadolu genelindeki bütün bölgelerimize yaymış olacağız. Bugün özelikle Kültür Yolu Festivallerimize destek veren özellikle Beyoğlu Kültür Yolu Festivalimize destek veren ana sponsorumuz Türk Telekom’a kültür ve sanata vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu festivaller boyunca paydaş olarak katılım gösteren bütün sanat paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah 15 bine yakın sanatçı 3 binden fazla etkinlikle dolu dolu bir ay geçireceğiz. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından geri sayım önünde fotoğraf çektiren Bakan Ersoy ve davetliler, Synesthetic Cube ön gösterimi “Yolda” Sergisi ön gösterimi, “GEOMART- UT17” Sergisi, Devrim Erbil “İstanbul” Sergisini gezdi.

Öte yandan 1 Ekim başlayacak festivalde 2 bin 500 fotoğrafçının yer alacağı fotomaraton etkinliği ile yol alacak.