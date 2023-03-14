Bakan Ersoy: "42 noktada keşif çalışmaları başlatıldı, keşif çalışması biten yerlerde kazılar başladı"

-"Bilim kurulumuz bölge genelinde tespit çalışmalarına devam ediyor"

-"Nisan ayı içerisinde yönetmeliklerimizde değişikliğe gideceğiz"

- "Amacımız Hatay ve Antakya’da kültür sanat ve turizmin ön planda olduğu yeni bir hikaye oluşturmak"