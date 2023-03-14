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Bakan Ersoy: "42 noktada keşif çalışmaları başlatıldı, keşif çalışması biten yerlerde kazılar başladı"
Bakan Ersoy: "42 noktada keşif çalışmaları başlatıldı, keşif çalışması biten yerlerde kazılar başladı"
Genel 14.03.2023, 16:33
Bakan Ersoy: "42 noktada keşif çalışmaları başlatıldı, keşif çalışması biten yerlerde kazılar başladı"
-"Bilim kurulumuz bölge genelinde tespit çalışmalarına devam ediyor"
-"Nisan ayı içerisinde yönetmeliklerimizde değişikliğe gideceğiz"
- "Amacımız Hatay ve Antakya’da kültür sanat ve turizmin ön planda olduğu yeni bir hikaye oluşturmak"