Bakan Dönmez ve Bozdağ, maden faciasının yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

- "Güvenlik ekiplerimiz ocakta kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor. O alanı kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

- "Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemli"