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Bakan Dönmez ve Bozdağ, maden faciasının yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu
Bakan Dönmez ve Bozdağ, maden faciasının yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu
Genel 16.10.2022, 12:54
Bakan Dönmez ve Bozdağ, maden faciasının yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
- "Güvenlik ekiplerimiz ocakta kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor. O alanı kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:
- "Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemli"