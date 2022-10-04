Bakan Dönmez: “Türkiye’deki yapı stokunun önemli bir kısmı yalıtımsız, evlerimizi kışın daha fazla enerjiyle ısıtıyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yapılan araştırmalar şunu gösterdi ki Türkiye’deki yapı stokunun önemli bir kısmı yalıtımsız. Yani evlerimizi kışın daha fazla enerjiyle ısıtıyoruz. Bu durum daha fazla enerji tüketimine ve kaynak israfına neden oluyor” dedi.

Bakan Dönmez, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan ‘Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü’ imza törenine katıldı.

YÖK Beyaz Salon’da gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada enerjinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda en çok adres gösterilen sektörlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı istikrarlı büyümede enerji sektörünün önemli bir paya sahip olduğuna dikkati çekti.

Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 70’inden sorumlu enerji sektörünün bir dönüşüm içerisinde bulunduğunu söyleyen Dönmez, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve enerji verimliliği sayesinde yıllık 90 milyon ton sera gazı emisyonunu engellediklerini kaydetti.

İmzalanan protokolle üniversitelerin başlatılan yeşil dönüşümün bir parçası olacağının altını çizen Bakan Dönmez, “Bu çerçevede yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında farkındalık oluşturacak eğitim çalışmalarına başlayacağız. Mevcutta yürütülen ve geliştirilecek enerji projeleri için üniversitelerimizle ortak hareket etmeyi hedefliyoruz. Üniversitelerimize enerji tüketimleri ve emisyonlarını azaltmalarında destek olacağız” diye konuştu.

Atık yönetimi ve yağmur suyu yönetim planlarıyla doğal kaynakların korunmasını temin edeceklerini aktaran Bakan Dönmez, böylece üniversitelerin karbon ayak izlerinin azalacağını ve kampüslerin daha çevreci bir nitelik kazanacağını belirtti.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) ile 34 üniversiteye enerji verimliliği etüdü, 40 üniversiteye ise yenilenebilir enerji fizibilite çalışması yaptıklarını anlatan Bakan Dönmez, “Yapılan enerji verimliliği etütlerinde 103 milyon lira yatırımla yıllık 46 milyon liralık tasarruf sağlanabileceğini tespit ettik. Üniversitelerimizden ve belediyelerimizden 799 personele enerji verimliliği eğitimleri verdik. Üniversitelerimizin 12 Ar-Ge projesine uzman desteği sağladık. Ayrıca 6 adet Ar-Ge projesi için de 40 personele yurt dışı saha ziyareti desteği sağladık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde başlattıkları Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi ile ilgili de konuşan Dönmez, “Bu projemizle 500 ila 700 kamu binasını enerji verimliliği gerekliliklerine göre yenilemeyi planlıyoruz. Bugüne kadar 1 üniversitemizin iyileştirme işlemleri tamamlandı. 12 üniversitemizin süreci ise devam ediyor” diye konuştu.

İlk kez düzenledikleri Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması’na da değinen Dönmez, “Enerji yöneticisi görevlendirme veya enerji yönetim birimi kurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getiren 13 üniversitemizden toplam 54 proje başvurusu aldık. Ödül kazanan üniversitelerimiz belli oldu. İnşallah YÖK ile beraber düzenleyeceğimiz bir törenle kazanan üniversitelerimizin ismini kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Türkiye’deki yapı stokunun önemli bir kısmı yalıtımsız”

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

“Bugün üretilen elektriğin yaklaşık üçte biri hanelerde tüketiliyor. Ancak yapılan araştırmalar şunu gösterdi ki Türkiye’deki yapı stokunun önemli bir kısmı yalıtımsız. Yani evlerimizi kışın daha fazla enerjiyle ısıtıyoruz. Bu durum daha fazla enerji tüketimine ve kaynak israfına neden oluyor. Hanelerde enerji verimliliğinin artırılması için ilk hedefimiz yalıtımlı konut sayısının artırılmasıdır. Böylece, konutlarımızdaki ısıtma ve soğutmayı daha az enerjiyle, daha yüksek verimlilikle sağlamış olacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımıza daire başı 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli, 0,99 faiz oranıyla uygun kredi imkanları sağlanıyor.”

“Enerji verimliliği en temiz yerli ve milli kaynaktır”

Enerji verimliliğinin hem bireysel bazda hem de haneler ve sanayi gibi yüksek tüketici gruplarında yaygınlaştırılmasının temel amaçları olduğuna vurgu yapan Bakan Dönmez, “Enerji verimliliği en temiz yerli ve milli kaynaktır. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmada önemli bir unsurdur. Bugünün enerjisini yarınlara, geleceğe taşımaktır. Enerjinin verimli ve bilinçli kullanılmasının genel bir toplumsal kültüre dönüşmesi için farklı paydaşlarla çeşitli kampanyalar düzenliyoruz. Bütün gayemiz sahip olduğumuz kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanımıyla hem ekonomimize katkı sağlamak hem de çevremizi korumaktır” ifadelerini kullandı.