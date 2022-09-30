Bakan Dönmez: "Silivri’deki yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2 yıl önce başladığımız çalışmayla Silivri’deki yer altı doğalgaz deposunun kapasitesini artırma kararı almıştık. 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe yükselttik. Çalışmada sona gelindi. Şuanda Silivri yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce’ye geldi. AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, partililer ile bir araya gelen Dönmez, programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İnşallah kendi gazımızı bulduktan sonra köylerimize götüreceğiz"

Düzce’nin, 1999 depreminden sonra altyapı ve üstyapısı zarar gören kentlerden biri olduğunu söyleyen Dönmez, "Hızlı bir şekilde toparlandı. Eksiklerimiz var ama düne göre çok daha iyi bir noktadayız. Düzce, İstanbul’dan sonra tüm ilçeleri doğalgaz kullanan birkaç kentimizden biri. Düzce, 2005 yılından sonra doğalgaz kullanmaya başladı. Memnuniyet yüksek. Köylerimiz bile doğalgaz talep eder hale geldi. Sırasıyla bu talepleri yerine getireceğiz. Önceliğimiz kent merkez ve ilçelerde doğalgaz götürülemeyen yerleri tamamlamak. Akabinde de de merkeze yakın köylerden başlayarak tüm talepleri yerine getireceğiz. Doğalgazın büyük bir bölümünü ithal ediyoruz. İnşallah kendi gazımızı bulduktan sonra köylerimize götüreceğiz" dedi.

"Enerji ile ilgili alınması gereken tedbirleri aylar, yıllar önce gördük"

Bakan Dönmez, Avrupa’da en önemli gündem maddelerinin enerji krizi ve doğalgaz olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Daha iki gün önce Hamburg’daydım. Birçok ülkeden bakan ve üst düzey yetkili de vardı. Onlarla görüşme imkanı buldum. Şuanda Avrupa ’Bu kışı nasıl atlatacağız?’ onun gayreti ve çalışması içerisinde. Biz doğalgaz konusu başta olmak üzere, enerji ile ilgili alınması gereken tedbirleri aylar, yıllar öncesinden görmüş ve almış bir ülkeyiz. Eğer hazırlıksız yakalanmış olsaydık, belki bizde de gündem maddelerinden biri bu olacaktı. Son 4-5 yıldır bile yaptıklarımızı başlıklar halinde anlatırsak, nereden nereye geldiğimizi daha iyi anlatmış oluruz. Daha önce Rusya’dan doğalgaz alıyorduk. Ancak Ukrayna-Romanya-Bulgaristan eski hat üzerinden alıyorduk. Ama 2018 yılında temeli atıldıktan sonra Türk Akımı hatları devreye girdi. Karadeniz’i bir baştan bir uca geçen, iki hattımız var. Bunun bir tanesi doğrudan Türkiye’ye gaz getiriyor. Artık Bulgaristan üzerinden gaz almıyoruz. Eğer öyle bir durum devam etmiş olsaydı belki bugün Avrupa’nın yaşamış oyduğu sorunları ve sıkıntıları bizde tartışıyor olacaktık. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) hiç gündemde yoktu. TANAP’ta devreye girdi. Oradan yeni bir kaynak girişi söz konusu oldu. Yine hem TANAP ve Türk akımı ile sadece kendi ülkemizin arz güvenliğini değil, komşularımızın Avrupa’nın arz güvenliğini de tahkim eden güçlendiren bir proje olarak hayata geçmiş oldu. Her iki hattan da şuanda düzenli olarak Avrupa’ya gaz sevkiyatı var. Avrupalılar da bunun farkında ve her fırsatta teşekkürlerini iletiyorlar. Bu kaynaklar bizim değil. Doğalgazı neredeyse tamamına yakınının ithal ediyoruz. Petrolün yüzde 92’sini ithal ediyoruz. Böyle olunca da uluslararası piyasalarda gelişen yüksek fiyatlar maalesef doğrudan ya da dolaylı olarak bizim maliyetlerimizi de etkilemekte"

"İnşallah 2023, 2022’den daha iyi geçecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz artan maliyetleri vatandaşımıza ilk günden bu yana yansıtmama politikası gereği hep düşük seviyelerde tuttuk. Bugün hali hazırda doğalgaz maliyetinin önemli bir kısmını, neredeyse yüzde 80’ini devletimiz karşılıyor. Başka bir deyişle 100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya veriyoruz demektir. Elektrik tarafında da özellikle kademeli uygulamaya geçmek suretiyle ilk kademede gaz kullanan orta ve dar gelirli hanelerimiz başta olmak üzere, küçük esnafımız başta olmak üzere onlara da ciddi oranda sübvansiyon yapıyoruz. Yüzde 50’ler seviyesinde. Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Nitekim asgari ücret başta olmak üzere emeklilere, kamu çalışanlarına enflasyon üzerinde artışlar sağlamak suretiyle bu sıkıntılı dönemi daha rahat atlatmak için çaba sarf ettik. İnşallah 2023, 2022’den daha iyi geçecek. Çünkü başta Bakanlığımız olmak üzere, birçok bakanlık ve ilgili kurumlar, büyük projelerinin tamamlanma tarihi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını hedefledi. Bizimde elimizde en az bir kaça tane mega projemiz var. Bunlardan hiç şüphesiz vatandaşımızı doğrudan etkileyecek olan hususların başında, Sakarya Gaz Sahasında üreteceğimiz gaz geliyor. Niyetimiz, 2023’ün ilk çeyreğinde o gazı sizler ile buluşturmak. Karada ve denizde yoğun bir çalışma var. Yaklaşık 8 bin insanımız çalışıyor. 30 gemi, en az 7-8 helikopter ile lojistik desteği sağlıyoruz. Dünya’nın en büyük doğalgaz projelerinden biri"

"Karadeniz’in altındaki yapıları yeni bulgulara, yeni bilgilere göre yeniden değerlendiriyoruz"

Konuşmasında, Düzce’ye yapılan yatırımlara da yer veren Bakan Dönmez, "2002 yılında AK Parti iktidara gelmeden önce Düzce sadece 1.2 milyon TL yatırım almış. 2021 yılında yani geçtiğimiz yıl bu rakam tam 297,9 milyona ulaşmış. Son 19 yılda toplam 1.56 milyar liralık yatırımı Düzce’ye yapmışız. 2022 yılına gelince yine enerji ve madencilik alanında 413,9 milyon liralık yatırım yapacağız. Bunun içerisinde hem elektrik şebekesinin güçlendirilmesi, yenilenmesi, kapasite artışı var. Hem Botaş’ın yapacağı yatırımlar var. Bir diğer çalışma da Akçakoca’da. Biliyorsunuz, bizim ilk kıyıya yakın gaz ürettiğimiz sahalardan bir tanesi. Orada artık üretim azaldı, bitmek üzere. Orada çalışmalarımızı detaylandırıyoruz, derinleştiriyoruz. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde de netice alırsak sizlerle paylaşacağız. Biz ümitliyiz. Niçin ümitliyiz? Sakarya Gaz Sahasındaki keşfimiz ile birlikte Karadeniz’in altındaki yapıları yeni bulgulara, yeni bilgilere göre yeniden değerlendiriyoruz. Akçakoca’da daha önce keşfettiğimiz sahanın rezervi küçüktü ve eski verilere göre yapılmış bir üretimdi. Şimdi Sakarya Gaz Sahasındaki yeni bilgi ve bulguları bu sahadaki sismik çalışmalar ile örterek yeniden yorumluyoruz. İnşallah yeni bir keşif bulduğumuzda sizlerle paylaşacağız" dedi.

"Şuanda Silivri yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette"

Silivri’deki doğal gaz deposunun tamamen doldurulduğunu söyleyen Dönmez, "2 yıl önce başladığımız çalışmayla Silivri’deki yer altı doğalgaz deposunun kapasitesini artırma kararı almıştık. 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe yükselttik. Çalışmada sona gelindi. Şuanda Silivri yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette. Kışa giriyoruz. Tuz Gölü’ndeki depomuzda 1.2 milyar metreküplük depolama alanımız vardı. Onu yaz aylarında tam doldurduk. Orada da kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor ve 2 yıl daha sürecek. Çok daha büyük bir projeden bahsediyorum. Yaklaşık 5.4 milyar metreküplük bir depolama rezervine ulaşmış olacağız. Bu yıl birçok ilçemize ve beldemize doğalgaz götüreceğiz. Nasıl Düzce’mizde ilçelerimiz ve beldelerimiz doğalgaz kullanıyor, benzer şekilde Anadolu’nun tamamında benzer talepler söz konusu. Bu sene inşallah 70 ilçemize daha doğalgaz götüreceğiz. Geçtiğimiz yılı 643 ilçe ile kapatmıştık. 81 ilin tamamında doğalgaz zaten kullanılıyor. Bu sene doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerimiz Türkiye genelinde tam 12.5 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş olacak. 11 bin 500 kilometrelik bir şebeke yapılacak. 2023’de bu miktarlarda bir yatırımı öngördük. 3-4 yıl içerisinde tüm ilçelerimiz doğalgaz kullanır hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve partililer de hazır bulundu.