Bakan Dönmez: “Belirsizliği koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. 1 isim dışında belirsizliği koruyan başka bir şahıs yok. Belirsizliği koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Amasra’daki maden ocağı patlamasında kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Dönmez, “Hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. 1 isim dışında belirsizliği koruyan başka bir şahıs yok. Bu 40 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır. Arama kurtarma çalışmalarını başta taş kurumunun tahlisiye kurumlarının ekipleri yaptı. Aslında kendi arkadaşlarını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Sizinle paylaşamayacağım üzüntülü durumlarda yaşandı. Aranan arkadaşların bulunması gibi durumlarda oldu. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarma sevinicini yaşamış olduk. Şu anda aşağıda ekiplerimiz teknik emniyet ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar" dedi.

"Yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmalarımız devam ediyor"

"Belirsizliği koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor" diyen Bakan Dönmez, "Kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz 14 kardeşimizi o bölgeden çıkarttılar. Şimdi yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmalarımız devam ediyor. Kuyubaşındayız biz. Buradan 350 metre derinlikte oldu. 2,5 kilometre uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakika öncesinde gelme şansınız yok. Bu zorluklara rağmen bu çalışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için bir üzüntülü tarafta 3 hafta önce burada biz bu kardeşlerimizle birlikteydik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmasın” şeklinde konuştu.

"Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz"

Bakan Bilgin ise, “Acının üzerine konuşmak çok zor. Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Bu zor dönemde ateş karşısında yerin altında mücadele eden işçi kardeşlerimize onların mücadelesine saygı duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerin acısı büyük. Emekçilerimizin böyle bir acıyla onlarla karşılaşmak, onların yanında olmak çok hüzün verici bir şey. Allah yakınlarına ve madencilerine sabır versin, milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.