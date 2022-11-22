Bakan Derya Yanık: “İhtisaslaştırma çalışmalarımızla 15 ilde 17 kadın konukevimizi yeniden yapılandırdık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın konukevlerini mağdurların risk ve farklı ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı yapılandırdıklarını belirterek, “İhtisaslaştırma çalışmaları kapsamında 15 ilde 17 kadın konukevimizi, kadınların barınma, güvenlik gibi ihtiyaçlarına göre dönüştürüyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın konukevleri hakkında açıklamalarda bulundu. Hukuki destekten barınmaya, ekonomik destekten sosyal desteğe kadar birçok alanda şiddet mağduru kadınların yanında olduklarını belirten Bakan Derya Yanık, “Şiddet mağduru kadınların yanında olan Bakanlığımızda kadın konukevleri önemli bir yer tutuyor. 2002 yılında ülkemizde 11 kadın konukevi, 283 kapasite ile hizmet verirken; 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 112, yerel yönetimlere bağlı 33, Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 3 ve sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 kadın konukevimiz olmak üzere 81 ilde 149 kadın konukevimizde 3 bin 624 kapasite ile hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“İhtisaslaşmış kadın konukevlerimizde özel güvenlik önemleri alınıyor”

Kadın konukevlerini kadınların barınma, güvenlik gibi farklı ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı yapılandırdıklarını kaydeden Bakan Yanık, “Can güvenliği riski olan kadınlarımız için ihtisaslaşmış kadın konukevlerimizde özel güvenlik önemleri alınıyor. İhtisaslaşma çalışmalarımız kapsamında 15 ilde 17 kadın konukevimizi yeninden yapılandırdık. Kadınlar ve beraberindeki çocuklarına kuruluş bilgilerinin gizliliği esasıyla hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduk”

Şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Yanık, “Konukevlerimizde hizmet alan kadınlarımızın 12 yaşından büyük erkek çocukları için yeni bir hizmet modelini başlattık. Türkiye’de ilk olarak İstanbul’da hizmet veren kadın konukevlerinden biri 12 yaş üstü erkek çocuğu olan kadınlara yönelik kadın konukevi olarak ihtisaslaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, kadın konukevlerinin yalnız şiddet mağdurlarına değil, barınma ihtiyacı olan kadınlara da hizmet verdiğini ifade ederek, kadın konukevlerinden faydalanan kadınların yüzde 50.4’ünün barınma ihtiyacı, yüzde 49.6’sının şiddet sebebiyle hizmet aldığını söyledi.