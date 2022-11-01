Bakan Derya Yanık: “Bakanlığımız ile NVİGM arasındaki veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletilebilecek”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanlığı iş birliğinde, şiddet mağduru kadınların bilgilerinin gizli tutulması nedeniyle yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi adına “Veri Entegrasyonuna İlişkin İş Birliği Protokolü’nü” hayata geçirdiklerini belirtti.

Hakkında koruma kararı olan şiddet mağduru kadınların bilgilerinin gizli tutulması nedeniyle sağlık kuruluşlarında, bankalarda ya da okul kayıtları sırasında yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi adına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu sayesinde gizlilik kararları elektronik ortamlarda iletilebilecek. Bu sayede İlgili kurum ve kuruluşlar hizmeti aksatmadan daha kısa sürede mağdurun işlemlerini gerçekleştirebilecek

Türkiye’de mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesinde önemli bir mekanizma olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun, 2012 yılından bu yana yürürlükte olduğunu belirten Bakan Yanık, “Söz konusu kanun şiddet mağdurunun akut şiddetten korunmasını, can güvenliğinin sağlanmasını, şiddet uygulandığına ilişkin kesin hüküm halinde şiddet uygulayanın eylemi ile orantılı ve ölçülü rehabilitasyonu veya cezalandırılmasını, mağdura sunulacak destek hizmetlerinin koordine edilmesini, tedbirlerin elektronik yöntemlerle izlenmesini sağlıyor. Ayrıca 6284 sayılı kanun kapsamında koruma altında olan kişinin ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri ve adresleri resmi kayıtlarda gizli tutuluyor” dedi.

“Banka işlemleri, okul kayıtları ya da hastanelerde bazı aksaklıklar yaşanabiliyordu”

Bakan Derya Yanık, şiddet mağdurlarına hizmet sunan Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, kolluk, bankalar, sağlık kuruluşları gibi kurumlarda gizlilik kararlarından dolayı bazı aksaklıklar yaşanabildiğini ifade ederek, “Her kurumumuzun bilgi sistemleri farklı. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında e-nabız ya da MHRS üzerinden randevu oluşturmada, noter ve bankacılık işlemlerinde, okul kayıtlarında ya da tren bileti almada sorunlar yaşanabiliyor. Biz de yaşanan bu sorunları en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığımızla Veri Entegrasyonuna İlişkin İş birliği Protokolü imzaladık” diye konuştu.

“Gizlilik kararları ABS üzerinden NVİGM merkezi veri tabanına işlenecek”

Gizlilik kararları hakkında da bilgiler aktaran Bakan Yanık, “Protokol ile şiddet mağduru ve yakınları hakkında verilen gizlilik kararları, Bakanlık Aile Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden İçişleri Bakanlığı NVİGM merkezi veri tabanına elektronik olarak işlenecek. NVİGM ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletilebilecek. Böylelikle daha kısa sürede mağdurun işlemleri gerçekleştirilebilecek” şeklinde konuştu.