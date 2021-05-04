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Bakan Çavuşoğlu’ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi’ne ziyaret

Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

Genel 04.05.2021, 17:20
Bakan Çavuşoğlu’ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi’ne ziyaret

Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönem AB Başkanlığını üstlenecek olan Slovenya’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkentte bulunan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Slovenya’dan ayrılmadan önce Müftü Grabus’la birlikte Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezini ziyaret ettik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
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