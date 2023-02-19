Son Dakika
Deprem bölgelerinde çalışan görevliler: “Çalışmalar esnasında akılımıza ne açlık, ne de uykusuzluk geliyor”
Bakan Çavuşoğlu’ndan İskenderun’daki depremzedelere ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezini ve çadırkenti ziyaret etti.
Genel 19.02.2023, 15:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezini ve çadırkenti ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu depremde zarar gören İskenderun’da AFAD Koordinasyon Merkezini ve çadırkenti ziyaret etti.