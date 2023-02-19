Bakan Çavuşoğlu’ndan İskenderun’daki depremzedelere ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezini ve çadır kenti ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu depremde zarar gören İskenderun’da AFAD Koordinasyon Merkezini ve çadır kenti ziyaret etti.