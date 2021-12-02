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Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir." dedi.

Genel 02.12.2021, 16:08
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli

ANKARA/STOCKHOLM (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'te düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'ndaki konuşmasında, küresel güvenlik durumunun 1975'te imzalanan Helsinki Nihai Senedi'nden bu yana büyük ölçüde değiştiğini belirterek "Küreselleşmeyle birlikte güvensizlik de küreselleşti; terör, organize suç, yabancı düşmanlığı ve düzensiz göç her yerde artıyor." ifadesini kullandı.

Tüm bunlara rağmen 50. yılına yaklaşan Helsinki Nihai Senedi'nin güncelliğini koruduğunu ancak AGİT'in 1975'in iş birliği ruhundan uzak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Aramızdaki güven eksikliğini gidererek bu iş birliği ruhunu canlandırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT coğrafyasındaki güvenlik sorunlarının etkin şekilde ele alınması gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Güney Kafkasya'da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var. Minsk Grubu eş başkanları da grubun daimi üyeleriyle birlikte yeni gerçeklere dayalı katkı sunabilir. Ukrayna'daki kriz, diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir. Kırım Tatarlarına yönelik insan hakları ihlallerinden de endişe duyuyoruz.

Gürcistan ve Moldova'da barışçıl ve sürdürülebilir çözüm çabalarını desteklemeye devam etmeliyiz. Ara buluculuk çalışmalarımızı değişen güvenlik ortamına sonuç odaklı bir yaklaşımla adapte etmeliyiz. Bunun için Finlandiya ve İsviçre ile eş başkanlık yaptığımız Arabuluculuk Dostları Grubu'ndan istifade etmeliyiz."

"1975'in iş birliği ruhunu canlandırmalıyız"

Çavuşoğlu, ortak değerleri tehdit eden iki konu olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi; çeşitli AGİT ülkelerinde yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve antisemitizmin yükselişi devam ediyor. Bu tehlikeli eğilimlere göz yumamayız. İkincisi; terör örgütlerinin insani boyut toplantılarına katılmasına izin verilerek, bir zamanlar fikir birliğiyle kararlaştırılan kurallar göz ardı ediliyor. Bu, 1992 Helsinki Belgesi ve üzerinde anlaşmaya varılan diğer belgelerin lafzına ve ruhuna aykırıdır."

Türk Devletleri Teşkilatını AGİT Bakanlar Toplantısı'na konuk olarak davet ettiği için İsveç dönem başkanlığına teşekkür eden Çavuşoğlu, Teşkilatın, AGİT çalışmalarına katılmasının AGİT'in ortak çabalarına katkı sunacağını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "AGİT'in coğrafyamızda barış ve güvenlik konusunda daha büyük bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Ukrayna'daki AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu da dahil olmak üzere misyonlarına aktif olarak katılıyoruz. Potansiyelimizi tam olarak kullanmak için 1975'in iş birliği ruhunu canlandırmalıyız." diye konuştu.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu

#dünya
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