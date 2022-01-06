Bakan Çavuşoğlu, Dr. Sadık Ahmet’in ailesini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının savunucusu merhum Dr. Sadık Ahmet’in ailesini misafir etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının savunucusu merhum Dr. Sadık Ahmet’in ailesini ağırladık. Batı Trakya Türklerinin hak ve hukuk mücadelesinden tüm baskılara rağmen vazgeçmeyen Dr. Sadık Ahmet’in hatırasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.