Bakan Bozdağ’dan Bursa’daki patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da meydana gelen infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüsteki patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde saat 07.30 sıralarında, cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Patlamada 1 infaz koruma memuru şehit oldu.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

“Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”