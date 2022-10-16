Bakan Bozdağ yaralı madencileri ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralı madencileri ziyaret etti.

Bakan Bozdağ, Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağındaki patlamada yaralanan madencileri ziyaret etti. Bartın Devlet Hastanesi’nde yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Bozdağ, kendilerine acil şifalar temenni etti. Bakan Bozdağ, yaralılardan Sezgin Çelen ve ailesiyle bir süre sohbet etti.