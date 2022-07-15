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Bakan Bozdağ Yahudi mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul’daki Yahudi mezarlığına yapılan tahribi kınadığını duyurdu.
Genel 15.07.2022, 15:31
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul’daki Yahudi mezarlığına yapılan tahribi kınadığını duyurdu.
Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu notu düştü:
“İstanbul’da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı’ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adlî soruşturma başlatmıştır.”