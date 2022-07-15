Bakan Bozdağ Yahudi mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul’daki Yahudi mezarlığına yapılan tahribi kınadığını duyurdu.

Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu notu düştü:

“İstanbul’da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı’ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adlî soruşturma başlatmıştır.”